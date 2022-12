Kermend lag ik te hoesten in die putlucht. En die bigband maar schetteren

Ziek lag ik op bed, onder de poes. Zelfs het gekraak van het zakje van de coronatest deed pijn aan mijn hoofd, maar de uitslag was negatief. ‘Yes, we have no corona/ we have no corona today!’, begon een bigband in mijn hoofd te spelen. Leuk om te weten voor de twintig mensen met wie ik aan de kerstdis had gezeten: als ze straks een voor een reutelend ter aarde storten is het in elk geval niet de Tot Voor Kort Zo Gevreesde Ziekte.

Wat dan wel? De driedubbele zeehondenblaftyfus, zou ik zeggen, maar dat mag niet van onze huisartsen. Die noemen alles ‘verkouden’, om te vermijden dat je langskomt. Zorgcrisis, hè? Of ze willen niet in hun gezicht gehoest worden. Geef ze eens ongelijk.

‘Yes, we have no corona/ we have no corona today!’, dramde de bigband. Hoe komt dat toch, dat alle liedjes oorwurmen worden als je ziek bent? Schor zong ik mee. De poes, op mijn borst, deed geërgerd haar ogen open. ‘Bek dicht’, las ik in haar groene knikkers. Ze is dol op zieke mensen, vooral als ze hoesten. Lekker schudden op het dekbed.

Ik dacht aan de beroemde kat Oscar. Oscar woonde in een Amerikaans verpleeghuis. Hij was nogal schuw, maar af en toe ging hij toch bij een patiënt op bed liggen. Merkwaardig genoeg ging die patiënt dan meestal een paar uur later dood.

Hoe zat dat? Stervenden hebben een aparte, voor mensen niet waarneembare geur, en Oscar kon die geur ruiken. Dat is althans het verhaal. Het kan natuurlijk ook dat Oscar ze stuk voor stuk verstikt heeft door op hun gezicht te gaan liggen als er even niemand keek. Zo zijn katten.

‘Ga eens weg’, kuchte ik tegen mijn eigen kat, maar ze gaf geen sjoege. Oscar is inmiddels zelf dood, trouwens. Hij is 17 geworden. Zou er vlak voor zijn dood een bejaarde patiënt bij hem zijn gaan liggen? Ik weet niet waaraan hij gestorven is, maar op Wikipedia is sprake van ‘een kort ziekbed’.

Een kort ziekbed, dat willen we allemaal wel. Boven mijn hoofd hoorde ik huisgenoot P. scheurend hoesten in de logeerkamer. Getrouwd zijn is best leuk in voorspoed, maar samen ziek zijn gaat beter met een verdieping ertussen. Ik hoestte maar eens gezellig terug.

De poes werd wakker en draaide zich om, op mijn borst. Nu lag ze met haar kontgat vlak voor mijn gezicht en liet volledigheidshalve een geluidloze maar dodelijke scheet.

Kermend lag ik te hoesten in die putlucht. En die bigband maar schetteren. ‘Yes, we have no corona/ we have no corona today!’