Kerkrade wil zo graag een middelbare school, waarom lukt dat niet?

Frank Ramakers belt aan bij de familie Glerum om te gaan helpen bij het invullen van de zogeheten belangstellingsverklaring voor een nieuwe middelbare school in Kerkrade, Het Martin Buber. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Gevraagd waarom het belangrijk is dat Kerkrade een middelbare school krijgt, bedekken de grote bruine handen van Frank Ramakers (54) plotseling zijn ogen. Het mag niet baten: de tranen biggelen al over zijn wangen. ‘Kerkrade verdient gewoon een school’, luidt het even simpele als duidelijke antwoord.

Ramakers, in het dagelijks leven beleidsadviseur onderwijs op het raadhuis, staat vandaag in een felroze T-shirt op de stoep bij Pascal Glerum (46).

‘Ik probeerde twee weken geleden een belangstellingsverklaring in te vullen, maar toen lag de site van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, red.) eruit’, verklaart Pascal. Dus helpt Ramakers’ ‘roze team’ hem vandaag. ‘Ik zeg altijd: drie keer proberen’, vertelt Ramakers. ‘Vaak lukt het de derde keer wel, maar veel ouders haken voor die tijd af’.

En de tijd dringt. Loop de Kerkraadse Markt op, en je oog valt op een poster op de gevel van het raadshuis. Een glimlachende puber, daaronder de tekst: ‘Het is nu of nooit voor Kerkrade’. Voor 15 oktober moeten initiatieven die een school willen oprichten voldoende belangstellingsverklaringen verzamelen.

Er zijn landelijk meer dan honderd plannen ingediend voor nieuwe scholen. Kerkrade heeft 665 belangstellingsverklaringen nodig, verdeeld over mavo-, havo- en vwo-niveau. Gebeurt dat niet, dan komt het voortgezet onderwijs ook de komende jaren niet terug naar Kerkrade, stad met 45 duizend inwoners.

Scheuren in de muren

Zoals de mijnen eind jaren zestig één voor één verdwenen, zo verlieten de scholenkoepels Kerkrade sinds de eeuwwisseling. Het prestigieuze categoriaal gymnasium verdween, de twee havo-atheneumscholen vertrokken naar omliggende steden.

In 2012 was het scholengemeenschap Charlemagnecollege dat de deur definitief achter zich dichttrok. De muren van het pand, met twintig miljoen euro het grootste nieuwbouwproject ooit in Kerkrade, vertoonden zoveel scheuren dat de veiligheid van leerlingen en docenten niet te garanderen was.

Op het moment van sluiting stond het gebouw al halfleeg: schoolbestuur SVOPL had de havo- en vwo-afdelingen al naar Landgraaf verhuisd. Alleen een locatie van het Beroepscollege Parkstad, met 263 vmbo-leerlingen, is nu nog over.

Het doet ook burgemeester Petra Dassen-Housen (CDA) pijn. ‘Onder het mom van ‘efficiency’ werden de kwalitatief goede zelfstandige scholen koepels’, vertelt Dassen, enige irritatie hoorbaar in haar stem. ‘Later gingen die koepels - wéér onder het mom van efficiency - verder centraliseren.’

Dus beklimmen Kerkraadse scholieren dagelijks de heuvels naar Heerlen of Landgraaf, waar koepels LVO en SVOPL hun vestigingen hebben verzameld.

Weinig talenten

‘Maar een school is meer dan een school, het is een bindmiddel’, vindt Dassen. ‘We hebben hier een slechte gezondheid, veel vroegtijdig schooluitval, we zijn het zat!’

Ook de ogen van de CDA-burgemeester, verscholen achter een onopvallend montuur, blijven vandaag niet helemaal droog. Geëmotioneerd: ‘We willen vechten om het tij te keren.’

Een spandoek voor de oprichting van een middelbare school aan het raadhuis in Kerkrade. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Dat lukt het gebrekkige onderwijsaanbod voorlopig niet. 16 procent van de Kerkradenaren is laaggeletterd. En waar in Amsterdam 19 procent van de kinderen wordt ondergeadviseerd, ligt dat percentage in de Parkstadregio op maar liefst 46 procent. Dassen: ‘Kinderen in onze regio krijgen te weinig talenten toegedicht.’

Het gevolg is een beperkte sociale mobiliteit. Groei je hier op in een relatief arm gezin, dan verdien je rond je dertigste zo’n elfduizend euro minder per jaar dan iemand die in een even arm gezin opgroeit in het Noord-Hollandse Laren, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Erasmus School of Economics.

Wethouders als schoolbestuurders

‘Je moet zelf naar de site, dat mag ik niet doen. Stukje privacy’, legt Ramakers uit, inmiddels aan de keukentafel bij Pascal Glerum. ‘En je moet voor jezelf inloggen, niet voor je kind, dat gaat vaak fout’.

Het verzamelen van belangstellingsverklaringen van ouders is de eerste stap in een nieuw stichtingsproces voor scholen. Initiatieven worden sinds dit jaar beoordeeld op het verwachte leerlingenaantal en de verwachte kwaliteit. Toestemming van bestaande schoolbesturen in de regio is niet langer nodig.

Daarop liep het jarenlang stuk in Kerkrade. In 2012 probeerde een groep ouders het gat van het Charlemagnecollege al op te vullen. Ze verzamelden meer dan duizend ouderverklaringen, maar het bestuur van schoolkoepel SVOPL zag er geen heil in. En toen de Kerkraadse gemeenteraad in 2019 unaniem een motie aannam om het voortgezet onderwijs terug te brengen, had ze geen poot om op te staan: ‘nee’ van de koepels bleef ‘nee’.

Ook dit keer heeft de gemeente de bestaande schoolbesturen gepolst om mee te doen. ‘Maar die deur blijft daar dicht’, concludeert Dassen. Schoolbesturen SVOPL en LVO vinden het bestaande onderwijsaanbod in de regio volstaan.

Dus wierp het Kerkraadse college van burgemeesters en wethouders zich op als voorlopig schoolbestuur van het nog te stichten Martin Buber, vernoemd naar de joodse filosoof die grote waarde hechtte aan onderlinge dialoog. De gemeenteraad dient voorlopig als toezichthouder.

Het Martin Buber mag niet zomaar een school worden, vertelt de burgemeester begeesterd. ‘De maximale klassengrootte is achttien, alle niveaus zitten door elkaar, en er is veel aandacht voor persoonlijk contact en het in de praktijk brengen van theorie’, omschrijft ze de toekomstige school. ‘Wel met de reguliere eisen, maar een proefwerk mag geen afrekening zijn’.

Inlogproblemen en storingen

Het enthousiasme in het raadhuis is groot, nu de wet niet meer in de weg staat. Toch is de nieuwe stichtingsprocedure allerminst makkelijk. ‘We zijn er tamelijk kapot van’, constateert Dassen, een maandenlange campagne in de benen.

De eerste klim: ouderverklaringen moeten worden verzameld tussen 1 juli en 15 oktober. Dassen, handen in de lucht: ‘Hoe kúnnen ze dat tijdens zes weken zomervakantie doen?’

De data sluiten aan bij andere stappen in het proces, zoals de begrotingsbesprekingen van gemeenteraden die zorgen voor huisvesting van scholen, licht het ministerie van Onderwijs (OCW) desgevraagd toe. Ook de Onderwijsinspectie heeft tijd nodig om de kwaliteit van de initiatieven te toetsen.

Frank Ramakers helpt Pascal Glerum met het invullen van de belangstellingsverklaring. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Col nummer twee: alleen ouders met kinderen tussen de 10 en de 12 jaar, vaak net klaar met hun schoolkeuze, kunnen een verklaring afgeven. Dus vult Pascal Glerum de ouderverklaring vandaag niet in voor zijn eigen kind, want zoon Laurens (12) is net begonnen op een school in Landgraaf. ‘We hadden het leuk gevonden als hij hier naar school had gekund. Ik vind het belangrijk dat er ook voorgezet onderwijs in Kerkrade is, dus we doen dit voor de jongere kinderen hier’, vertelt Glerum.

De leeftijdseis leidt tot onbegrip bij de initiatieven. Dassen: ‘Het is niet logisch, ouders haken af.’ Ouders met kinderen in de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 zijn juist actief bezig met schoolkeuze en dus een logische groep om belangstelling te peilen, beredeneert de nieuwe wet. De procedure is immers gericht op het peilen van belangstelling op de lange termijn, niet op het stichten van een school voor de kinderen wiens ouders nu een verklaring afgeven.

Als geïnteresseerde ouders met kinderen in de juiste leeftijdscategorie zijn gevonden, wacht een laatste, steile klim voor de eindstreep: het registreren van de ouderverklaring bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Daarvoor moeten ouders met DigiD inloggen bij DUO. Maar DigiD was deze zomer vaak overvraagd, want ook mensen die een test- of vaccinatieafspraak wilden maken, moesten massaal inloggen.

Lukt het inloggen wel, dan is het duimen dat de website van DUO niet kampt met storingen. In Utrecht legde een groep ouders haar campagne onlangs zelfs stil vanwege de technische problemen. Vier van de 102 initiatieven meldden de problemen bij DUO.

Zo ook de gemeente Kerkrade. Die legde de problemen in de zomer voor aan DUO, maar hoorde een maand lang niets terug. DUO stelt dat de problemen inmiddels grotendeels verholpen zijn. ‘Maar wij hadden haast’, zegt Dassen fel.

‘Kan mijn kind dat wel, vwo?’

Dus stuurde de gemeente Frank Ramakers op pad, samen met zo’n twintig andere leden van het ‘roze team’. In totaal hielpen ze zo’n driehonderd ouders met het invullen van hun verklaring. Bij familie Glerum zijn ze snel klaar: het lukt in één keer. Volgende halte: een stapel flyers afleveren bij de lokale sportverenigingen.

‘In het weekend staan daar ouders langs de lijn, ook uit andere gemeenten’, verklaart Ramakers. ‘In sommige gemeenten zijn we niet welkom, omdat daar andere schoolbesturen zitten. Zo hopen we die ouders alsnog te bereiken.’

Het oprichten van een nieuwe school is ‘vechten tegen het establishment’, concludeert burgemeester Dassen. ‘Als een Don Quichot. Maar dat doen we graag, ook als gemeente.’

Dassen kijkt elke dag naar de teller. Half september zijn genoeg verklaringen binnen om een mavo- en havo-afdeling te beginnen, meldt ze verheugd. Het is spannend of vwo ook gehaald wordt. ‘Ouders moeten het verwachte niveau van hun kind invullen’, verklaart Dassen. ‘Veel ouders in deze regio denken: kan mijn kind dat wel, VWO?’

Dan, met vier weken tot de deadline te gaan, verandert plotseling het noodzakelijke aantal ouderverklaringen. Kerkrade heeft niet 665, maar 694 ouderverklaringen nodig, blijkt uit nieuwe DUO-cijfers. Even leidt het tot onrust op het raadshuis, maar enkele dagen later bereikt de teller alsnog het verlossende aantal. Als de gemeente de kwaliteitstoets van de Onderwijsinspectie doorstaat, keert de scholengemeenschap na meer dan tien jaar afwezigheid terug naar Kerkrade.