Kerken willen continue kerkdienst houden om uitzetting Armeens asielgezin te voorkomen

Kerken in Nederland hebben het plan een estafettedienst te houden om te voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie worden uitgezet. De familie verblijft inmiddels bijna drie weken in de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk.

Hayarpi Tamrazyan is al sinds 2010 met haar Armeense familie in Nederland, maar ze weten niet of ze hier mogen blijven. Beeld Arie Kieviet

Zolang er een kerkdienst gaande is, mag de Dienst Terugkeer en Vertrek de kerk niet in, is het idee. De kerken willen zich op deze manier hard maken voor Hayarpi en de andere naar schatting vierhonderd asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hier zijn geworteld.

Woensdag vergaderen zeker vijf kerkraden hierover in Amsterdam om te kijken of en wat er mogelijk is, zegt predikant Gerhard Scholte van de Amsterdamse Keizersgrachtgemeente. ‘We gaan bespreken hoe kerkasiel werkt en hoe we met de overheid zouden moeten omgaan in zo’n situatie. En of we voldoende menskracht hebben om zoiets langdurig uit te voeren. Alleen als we dat rond krijgen, kunnen we eraan beginnen.’

Dominee Folkert Rinkema van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk zegt dat de familie in zijn kerk mag blijven zo lang het nodig is, ‘totdat er een aanvaardbare oplossing voor hen komt’. De inzet van zijn kerk voor de familie heeft landelijk de aandacht getrokken van kerken, die hem met deze actie willen steunen.

De kwestie stelt de kerk voor een dilemma, zegt dominee Rinkema. ‘Als kerk willen wij de overheid gehoorzamen, dat schrijft God ons voor. Maar een ander gebod schrijft ons voor dat wij omzien naar mensen in nood. Als ik me voorstel wat de in Armenië politiek actieve vader van dit gezin te wachten staat als hij wordt uitgezet, dan kan ik het als christen niet over mijn hart verkrijgen dat te laten gebeuren. Door het gezin bij ons te laten verblijven, hopen we op een pauzeknop te hebben gedrukt, om de overheid nog even goed de ruimte te geven na te denken waar ze mee bezig zijn. Wij zien dit niet als actievoeren, maar als een plicht’, aldus de dominee.

Kerkasiel

‘De Algemene wet op het binnentreden schrijft inderdaad voor dat de politie en andere overheidsinstanties de kerk niet binnen mogen komen als er een dienst gaande is’, zegt de in religie en recht gespecialiseerde advocaat Teunis van Kooten. ‘Tenzij er sprake is van een heterdaadsituatie en de net betrapte persoon de kerk binnenvlucht. In het algemeen geldt dat je geen misbruik mag maken van dit recht. Zo is het mijns inziens niet de bedoeling om louter en alleen diensten te houden om justitie dwars te zitten en zo een inval te voorkomen.’

Vorige maand was er veel aandacht voor de positie van in Nederland gewortelde asielkinderen, door de kwestie van de Armeense tieners Lili en Howick. Op het nippertje kregen zij op 8 september te horen dat ze in Nederland mogen blijven, omdat staatssecretaris Harbers (VVD) gebruik had gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Kinderpardon

In het kabinet bestaan uiteenlopende visies op het zogeheten Kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. De ChristenUnie en ook D66 staan hierin lijnrecht tegenover de VVD, wat tot spanningen kan leiden in de coalitie. Na de zaak van Lili en Howick hoopte deze groep asielkinderen dat met name de ChristenUnie zich voor hun positie zou inzetten. Maar er zijn vooralsnog weinig zichtbare resultaten geboekt, zeggen de voorvechters van kinderrechten.

Hayarpi, actief lid van de ChristenUnie, is daarover teleurgesteld. Zij en haar familie hadden van de politiek gehoord dat ze de publiciteit moesten mijden om een oplossing achter de schermen mogelijk te maken. Maar dat heeft niets opgeleverd.

‘Wij kiezen ervoor om niet naar buiten te treden met wat we doen voor deze groep, omdat dat de effectiviteit van onze inspanningen schaadt’, zegt de woordvoerder van de ChristenUnie-fractie. ‘We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wij voor een ruimer Kinderpardon zijn, maar dat het ons niet is gelukt dat in het coalitieakkoord te krijgen.’