Kentering in Vlaamse verpleeghuizen, effect boosterprikken zichtbaar

Een GGD-medewerker zet een boosterprik bij een oudere inwoner van Den Haag. Beeld ANP

Uit cijfers van Sciensano, de Belgische tegenhanger van het RIVM, blijkt duidelijk een dalende trend. Vorige week zijn per 100 duizend verpleeghuisbewoners 280 besmettingen gemeld. Dat was twee weken terug het dubbele. Ook overlijden minder bewoners aan het virus. Het gemiddeld aantal dagelijkse sterfgevallen in verpleeghuizen daalde van 6 naar 4.

In de rest van België neemt, net als in Nederland, het aantal positieve testen snel toe. De afgelopen week werden ruim 900 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. België en Nederland staan de afgelopen dagen om beurten aan kop van de lijst met West-Europese landen met de meeste positieve testen.

België begon eind september met het verstrekken van boostervaccins aan verpleeghuisbewoners. Volgens Johan Staes, voorzitter van een Vlaamse Koepel voor woonzorgcentra, zoals verpleeghuizen daar heten, is aan de dalende besmettingscijfers goed te zien dat deze extra prikken effect hebben. Dat vertelt hij aan de Belgische krant HLN.

Inmiddels zijn in België een miljoen boosterprikken gezet. Uiteindelijk komen alle Belgen van 12 jaar of ouder in aanmerking voor een boosterprik. Als eerste kregen 65-plussers, verpleeghuisbewoners en mensen met een afweerstoornis een uitnodiging. Voor het eind van het jaar worden ook zorgmedewerkers opgeroepen en iedereen die een vaccin van Janssen kreeg.

In de Nederlandse verpleeghuizen is de situatie minder rooskleurig. De besmettingscijfers stijgen flink, en ruim 1 op de 3 verpleeghuizen kampt met een recente uitbraak. Ook de sterftecijfers stijgen, maar er overlijden minder verpleeghuisbewoners aan covid-19 dan in eerdere perioden met veel uitbraken.

Deze week is in Nederland gestart met de boostercampagne voor onder andere bewoners van zorginstellingen. De weken hiervoor kwamen alleen Nederlanders met een ernstige afweerstoornis in aanmerking voor een derde prik.