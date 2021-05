Kentering in Europa: ook Duitsland verbiedt het afmaken van hanenkuikens

Dit zijn waarschijnlijk allemaal vrouwtjes, maar er is hoop voor de haantjes. Beeld Getty Images

De Duitse Bondsdag stemde deze week in met een wetsvoorstel voor het verbod. De wet komt uit de koker van landbouwminister Julia Klöckner (CDU), die het ‘een mijlpaal in de geschiedenis van de dierenbescherming’ noemde. Nu worden er in Duitsland jaarlijks nog zeker 40 miljoen hanenkuikentjes gedood nadat ze uit het ei kruipen, omdat ze geen eieren leggen en te weinig vlees opleveren. De meeste kuikens worden vergast, een kleiner aantal wordt levend verhakseld door een shredder. Wereldwijd gaat het om enkele miljarden kuikens. In Nederland worden ieder jaar zo’n 45 miljoen kuiken vergast.

Het verbod maakt een einde aan een slepende discussie in de Duitse politiek over het afmaken van hanenkuikens. Dierenwelzijnsorganisaties pleiten al jaren voor een verbod. In 2019 oordeelde het Duitse hooggerechtshof dat dierenwelzijn zwaarder weegt dan economische belangen. Hiermee kwam niet direct een eind aan het doden van mannetjeskuikens. De rechtbank oordeelde namelijk ook dat het doden van haantjeskuikens pas verboden kon worden als er een technologisch alternatief voor handen is.

Eierselectie

Inmiddels is er een alternatief: eierselectie. Daarbij wordt het geslacht van het kuikenembryo vastgesteld terwijl het nog in zijn ei zit. Eieren met mannetjeskuikens worden uitgeselecteerd en verwerkt tot veevoer. Deze selectie wordt vanaf 2024 in Duitsland ook aan strenge wetgeving onderworpen: vanaf dat moment mogen slechts tot de zesde broeddag eieren worden uitgeselecteerd. De broedperiode voor een ei is circa 21 dagen. Deze regelgeving komt tegemoet aan de kritiek dat eierselectie betekende dat de haantjes alsnog werden gedood, alleen iets eerder.

Andere kritiek richtte zich op de economische belangen van de Duitse pluimveesector. Een aantal leden van de Duitse Bondsdag vreest dat de maatregelen de eierproductie duurder maken. Als Duitsland als enige land het doden van kuikens verbiedt, zou dat de concurrentiepositie van de sector schaden en ervoor zorgen dat bedrijven uitwijken naar het buitenland. Die vrees lijkt niet heel gegrond. De afgelopen jaren zijn het juist Duitse supermarktketens geweest die het voortouw namen in ‘haantjesvriendelijke’ producten, waaronder Rewe, Lidl, Aldi en Edeka.

Met de nieuwe wet is Duitsland wereldwijd ‘koploper’ op dit gebied, zei minister Klöckner trots. Ook in andere Europese landen kantelt het beleid. Frankrijk komt eind dit jaar met een verbod en in Zwitserland is het hakselen van hanenkuikens al verboden, al werd die praktijk nauwelijks gebruikt door Zwitserse kippenboeren. Ook in Nederland hebben dierenorganisaties om een verbod van de overheid gevraagd tegen het vergassen en hakselen van eendagskuikens. Volgens EU-wetgeving is het vergassen en versnipperen van kuikens toegestaan, mits het kuiken direct doodgaat en niet ouder dan 72 uur is.