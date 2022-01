Kennedy jr. suggereert dat Anne Frank het beter had dan Amerikanen die coronavaccin weigeren

Robert Kennedy jr., nadat hij in Washington heeft gesproken op een demonstratie tegen het coronabeleid. Beeld AFP

Op een betoging van de antivax-beweging in Washington klaagde Kennedy zondag over de behandeling van mensen die een vaccin weigeren. Volgens hem worden er ‘mechanismen geïntroduceerd die het ons onmogelijk gaan maken te vluchten of ons te verbergen’.

‘Zelfs in Hitler-Duitsland kon je over de Alpen naar Zwitserland oversteken. Je kon je op zolder schuilhouden zoals Anne Frank’, vervolgde Kennedy, die er kennelijk niet van op de hoogte was dat Anne Frank niet in Duitsland, maar in Nederland ondergedoken zat.

Hij trok ook een vergelijking met Oost-Duitsland. Bij een bezoek aan Berlijn samen met zijn vader, destijds minister van Justitie in het kabinet van president John F. Kennedy, was hij mensen tegengekomen die over de Muur waren ontsnapt. ‘Dat was dus mogelijk. Veel mensen kwamen om, dat is waar, maar het wás mogelijk'.

Holocaust Museum

Zijn uitspraken veroorzaakten een storm van verontwaardiging. Het Holocaust Museum in Washington noemde de vergelijking met Anne Frank ‘uiterst beledigend’ en wees Kennedy erop dat Anne Frank op 15-jarige leeftijd in het vernietigingskamp was vermoord. ‘Zomaar vergelijkingen trekken met de holocaust en de moord op zes miljoen Joden voor politieke doeleinden, is uiterst grievend’. Het museum herinnerde er ook aan dat Anne Frank een van de 1,5 miljoen kinderen was die in de Duitse vernietigingskampen zijn omgekomen.

Anderen zagen Kennedy's uitspraken ook als een diepe belediging aan het adres van zijn vader, die zich inzette voor de burgerrechtenbeweging en tijdens de verkiezingscampagne voor het Witte Huis werd vermoord.

Robert Kennedy jr. maakte naam als milieu-advocaat, maar gaandeweg groeide hij uit tot het zwarte schaap van de Kennedy-clan met zijn antivax-campagne, zijn aanvallen op de befaamde viroloog Antony Fauci (een ‘fascist') en zijn complottheorieën over het gevaar van het nieuwe 5G-netwerk.

Onlangs vond hij nog een groot deel van de familie tegenover zich, toen hij een pleidooi hield voor de vervroegde vrijlating van Sirhan Sirhan, de man die in 1969 levenslang kreeg voor de moord op zijn vader. Kennedy jr. is ervan overtuigd dat Sirhan, die hij verscheidene malen heeft opgezocht in de gevangenis in Californië, onschuldig vastzit. Volgens hem was er een tweede schutter, die de dodelijke schoten zou hebben gelost.