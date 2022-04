Keniaanse president Kibaki (1931-2022): de man van onderwijs en infrastructuur – en van corruptie en etnisch geweld

Voormalig president Mwai Kibaki bij de inauguratie van zijn opvolger Uhuru Kenyatta in 2013. Hij trok zich daarna terug uit het publieke leven. Beeld AP

Onder Kibaki’s ruim tien jaar durende leiding (2002-2013) maakte Kenia een stevige economische groei door, kregen veel kinderen de kans om voor het eerst naar school te gaan en verbeterde het land zijn infrastructuur fors. Aan de andere kant kenmerkte corruptie en groeiende etnische spanningen Kibaki’s regeerperiode. Dieptepunt was het verkiezingsgeweld van 2007 en 2008, toen meer dan duizend Kenianen om het leven kwamen en het hele land dreigde in te storten.

De huidige president, Uhuru Kenyatta, roemde Kibaki op vrijdag als een ‘patriot’ die zijn land decennialang diende, ook als minister van Financiën in de jaren zeventig. Kritiek komt van onder anderen Shadrack Wanjala Nasong’o, een Keniaanse hoogleraar Internationale Betrekkingen: op de website The Conversation brengt hij in herinnering hoe Kibaki zich in december 2007 vliegensvlug liet beëdigen voor een tweede ambtstermijn, terwijl het er op leek dat hij de verkiezingen had verloren. Diezelfde nacht barstte in Kenia het geweld los.

Aantreden Kibaki in 2002 gold als ‘tweede bevrijding’

Hoe anders was de sfeer in 2002, toen Kibaki aantrad als president: Kenia verkeerde in een regelrechte euforie. Kibaki’s overwinning in de verkiezingen van dat jaar maakte een einde aan de 24 jaar durende heerschappij van Daniel arap Moi, een autocraat die berucht was om zijn mensenrechtenschendingen, zelfverrijking en vriendjespolitiek. ‘De tweede bevrijding’, noemden Kenianen Kibaki’s zege – de eerste bevrijding was Kenia’s onafhankelijkheid in 1963.

Kibaki ging als president voortvarend van start. In slechts één jaar tijd bracht een speciaal programma meer dan een miljoen nieuwe kinderen in de schoolbanken. Ook benoemde Kibaki een vooraanstaande mensenrechtenactivist tot corruptiebestrijder. En met de hulp van vooral China werden tal van nieuwe wegen aangelegd.

Veel Kenianen vergaven het Kibaki dat hij een decennium eerder lange tijd als minister en zelfs als vice-president had gediend onder zijn voorganger Moi. In de ogen van anderen bleef Kibaki een raszuivere opportunist. Kibaki brak pas formeel met Moi in 1991, toen Kenia onder grote internationale druk de eenpartijstaat had opgeheven en vrije verkiezingen had aangekondigd. In 1992 en 1997 deed Kibaki tevergeefs een gooi naar het presidentschap.

Kibaki omringde zich met eigen etnische groep

Na zijn overwinning 2002 kwamen gaandeweg de minder fraaie kanten van Kibaki’s presidentschap aan het licht. Zo omringde hij zich met politici en zakenlieden van zijn eigen etnische groep, de Kikuyu’s. De schimmige coterie rond Kibaki stond bekend als de Mount Kenya Mafia, naar het gebied waar ze vandaan komen. Ook gaf de man die door Kibaki was benoemd om corruptie te bestrijden, John Githongo, in 2005 zijn baan op omdat hij met de dood werd bedreigd.

Helemaal mis ging het toen Kibaki in 2007 werd herbenoemd als president. Na de omstreden verkiezingen bleken er in zowel zijn kamp als dat van de oppositieleider, Raila Odinga, lieden rond te lopen die doelbewust geweld planden. Wekenlang gingen gewapende milities elkaar en onschuldige burgers te lijf, meer dan 1.100 Kenianen werden gedood en ongeveer een half miljoen mensen raakten ontheemd. De geest ging pas weer in de fles toen Kibaki, onder immense druk van onder meer de VS en VN-leider Kofi Annan, akkoord ging met een coalitieregering waarin zijn rivaal Odinga premier werd.

Het ongemakkelijke huwelijk tussen Kibaki en Odinga resulteerde in 2010 in een nieuwe grondwet die de macht van de Keniaanse president enigszins inperkte door meer invloed aan plaatselijke bestuurders te geven. Na 2013, toen zijn tweede, en volgens de grondwet laatste, termijn als president er op zat, trok Kibaki zich terug uit het publieke leven.