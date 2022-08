Keniaanse oppositieleider Odinga verwerpt resultaten Keniaanse verkiezingen, juridische strijd dreigt

Raila Odinga arriveert dinsdagmiddag bij de persconferentie waar hij de verkiezingsuitslag zal aanvechten. Beeld AP

Daarmee dreigt de uitslag van de presidentsverkiezingen in Kenia opnieuw onderwerp te worden van een juridische strijd. Odinga liet dinsdagmiddag in het midden of hij van plan was de uitslag aan te vechten, maar sprak van een ‘aanfluiting en een flagrante minachting voor de grondwet en de wetten van Kenia’. Commentatoren in het land verwachten dat hij een petitie zal indienen bij het Hooggerechtshof om de bevindingen van de kiescommissie te herzien. Dat moet voor maandag gebeuren.

Gisteren maakte de voorzitter van de Keniaanse kiescommissie IEBC bekend dat William Ruto met 50,49 procent de Keniaanse verkiezingen heeft gewonnen. Odinga zou met 48,85 procent tweede zijn geworden. Vlak voordat de kiescommissie de uitslag presenteerde, lieten vier van de zeven commissieleden echter al weten daar niet achter te staan. Volgens het viertal was het uiteindelijke tellingsproces ‘ondoorzichtig’. Dinsdag kwamen ze met een toelichting. Zo zouden de maandag aangekondigde percentages bij elkaar opgeteld 100,01 procent zijn. Factcheckers van de BBC stellen dat deze som te wijten was aan een afrondingsfout en noemen de cijfers ‘niet verdacht’.

Odinga grijpt de onenigheid binnen de kiescommissie aan om de verkiezingsuitslag in twijfel te trekken. Hij roemt de vier commissieleden die zich tegen hun voorzitter hebben gekeerd. ‘We zijn trots op de meerderheid van de kiescommissie, die opstond tegen het pesten en het illegale gedrag van de heer Chebukati’, zei Odinga. Voorzitter Chebukati zou verkiezingstellers die het niet met hem eens waren hebben geïntimideerd. Hij kwam niet met bewijzen om zijn claims kracht bij te zetten.

De 77-jarige Odinga was voor de vijfde keer kandidaat voor het presidentschap, maar heeft nog nooit gewonnen. De oppositieleider vocht twee keer eerder de uitslag van de presidentsverkiezingen aan bij het Hooggerechtshof. Bij de vorige verkiezingen, in 2017, gaven de rechters hem gelijk wegens logistieke fouten bij de kiescommissie.

President zwijgt

De afzwaaiende president van Kenia, Uhuru Kenyatta, heeft nog niets van zich laten horen. Kenyatta sprak voor het laatst in het openbaar toen hij vorige week dinsdag zijn stem uitbracht in Nairobi. Kenyatta en Odinga, die eerder elkaars politieke rivalen waren, besloten in 2018 samen te werken om uit de politieke impasse te komen die na de rommelige verkiezingen van het jaar daarvoor was ontstaan.

Door de samenwerking van Kenyatta en Odinga kwam William Ruto buitenspel te staan. Ruto, die negen jaar vicepresident is geweest en dus de plaatsvervanger van Kenyatta was, voelde zich gepasseerd – hem was immers het presidentschap beloofd. Hij richtte de United Democratic Alliance op, waarmee hij maandag de verkiezingen won. De huidige regering van Kenia, waar zowel Kenyatta als Ruto dus nog deel van uitmaken, heeft ondanks de afwezigheid van Kenyatta aangegeven dat de overgang naar de volgende president ‘in gang is gezet’.