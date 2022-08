Keniaanse journalisten vragen zich af: wat heeft afzwaaiend president Kenyatta voor de persvrijheid betekend?

Kenianen discussiëren bij een krantenkiosk over de verkiezing van William Ruto als opvolger van Kenyatta als president. Beeld AFP

De presidentsverkiezingen mogen dan al drie weken geleden zijn gehouden, de kranten in Kenia staan nog steeds bomvol verkiezingsnieuws. Krant The East African spreekt van een ‘politieke rodeo’, waarbij vicepresident William Ruto als winnaar uit de bus komt. Oppositieleider Raila Odinga noemt de verkiezingsuitslag ‘bespottelijk’ en stapte maandag naar het hooggerechtshof.

In alle consternatie zou je bijna vergeten dat er in Kenia nog gewoon een zittend president aan het roer staat. Uhuru Kenyatta, die Kenia al sinds 2013 leidt, heeft zich teruggetrokken in zijn presidentiële residentie en wil de pers niet te woord staan. Hij lijkt zich niet te willen uitlaten over de verkiezingsuitslag tot het hooggerechtshof met een uitspraak komt. Het stilzwijgen van Kenyatta lijkt tekenend voor zijn band met het Keniaanse journaille, die de afgelopen jaren sterk is verslechterd. Verschillende kranten maken na negen jaar de balans op: wat heeft Kenyatta betekend voor de persvrijheid in Kenia?

Bromance

Aanvankelijk zijn journalisten hoopvol, als Uhuru Kenyatta en zijn running mate William Ruto in 2013 tot president en vicepresident worden verkozen. Volgens The Standard maakten Kenyatta en Ruto zich tijdens hun campagne hard voor een vrijere pers. De relatie tussen de twee politici, die in de eerste jaren na hun aantreden voor de camera’s verschijnen in matchende kleding, wordt omschreven als de perfecte bromance. Gebroedelijk naast elkaar geven Kenyatta en Ruto speelse persconferenties.

Maar de eerste barst in de goede relatie tussen Kenyatta en de pers ontstaat eind 2013, na de bloedige aanslagen op het Westgate-winkelcentrum in Nairobi, waarbij 68 mensen om het leven komen. Nadat de media hebben bericht dat soldaten winkels plunderen terwijl de aanslag nog gaande is, laat Kenyatta journalisten van die mediabedrijven uit het parlement zetten. Later neemt de president een wet aan die een ethische code voor journalisten introduceert. Een nieuwe overheidsinstantie besluit vervolgens dat journalisten te ver zijn gegaan, waardoor zware straffen worden opgelegd.

Rijksreclamebureau

Vier jaar later leggen Kenyatta en Ruto de Keniaanse journalistiek verder aan banden, door vanuit de staat niet meer te adverteren in kritische kranten. De oprichting van het zogenaamde ‘Rijksreclamebureau’ betekent dat Keniaanse media 30 procent minder inkomsten krijgen uit door de staat betaalde reclame-inkomsten. ‘Het was een verkeerde zet van de regering’, geeft een ambtenaar aan The Standard toe. ‘Het motief was duidelijk: om de mediabedrijven te muilkorven’.

Voorheen werden de reclamegelden door de overheid gebruikt ‘als wapen om de berichtgeving te manipuleren’, schrijft The Conversation. Maar door het gebrek aan inkomsten werden mediabedrijven gedwongen hun verdienmodel tegen het licht te houden. Plots omarmden mediabedrijven hun onlinekanalen, stelt ook The Standard. Hoewel er ook ‘toetsenbordterroristen’ zijn die nepnieuws verspreiden, is het media-aanbod breder dan ooit. ‘Tegenwoordig hebben bijna alle kerken een tv-station’, zegt David Omwoyo, baas van de Keniaanse media-autoriteit. ‘Moslims hebben hun stations. Er is voor elk wat wils.’

Vlees

Ondertussen berichten de kranten maar wat graag over de afbrokkelende bromance tussen Kenyatta en Ruto – jarenlang kan de onenigheid tussen de twee rekenen op vele voorpaginaverhalen. Gazeti ni ya kufunga nyama, zegt president Kenyatta wanneer media voor het eerst berichten over zijn vermeende ruzie met vicepresident William Ruto: ‘kranten zijn bedoeld om vlees in te verpakken’.

Toch blijken de kranten het bij het juiste eind te hebben: na jaren van onenigheid tussen Ruto en Kenyatta, sluit die laatstgenoemde in 2018 een pact met oppositieleider Odinga, waardoor William Ruto buitenspel wordt gezet. Ruto besluit uiteindelijk zijn eigen politieke beweging op te richten, wat een gouden zet blijkt: daarmee heeft hij volgens de kiescommissie de verkiezingen van drie weken geleden gewonnen.

Joost Bastmeijer is correspondent in Nairobi.