Keniaanse influencers verdienen grof aan de verkiezingsstrijd door reputaties van kandidaten te besmeuren

Influencer Innocent 'Toothpick' Onyango (midden) neemt een foto van Benjamin Gathiru, die dinsdag opnieuw in het Keniaanse parlement wil komen. Beeld Fredrik Lerneryd voor de Volkskrant

Wie een bericht op Innocent Onyango’s Facebookpagina wil kopen, wordt eerst onderworpen aan een onderhandeling. Gaat het om een foto, een hashtag? Moet hij de politicus aanprijzen, of juist een opponent afkraken? Wat de opdracht ook luidt, zegt Onyango (28): ‘Voor minder dan 40 euro per keer doe ik het niet.’

Net als tijdens de vorige verkiezingen, in 2017, dient zijn profiel als uithangbord voor politici die aanstaande dinsdag strijden om de winst. Dan gaat Kenia naar de stembus voor zowel nationale als lokale verkiezingen. De ogen zijn vooral gericht op wie president Uhuru Kenyatta zal opvolgen, die na twee termijnen het State House gaat verlaten. Van de vier kandidaten zijn er twee uitschieters, beiden politiek zwaargewichten: Raila Odinga (77) en William Ruto (55).

‘Politici weten dat ik veel volgers heb’, zegt Onyango, een zweem van trots in zijn stem. In de straten van de volkswijk Kayole staat hij vanwege zijn lange, tengere voorkomen beter bekend als ‘Toothpick’ – tandenstoker. Hij haalt een smartphone uit zijn gewatteerde jas: onmisbaar in het leven van een influencer, zeker in verkiezingstijd. ‘Meestal willen ze dat ik wat positiefs over ze schrijf’, legt hij uit. Een voorbeeld: ‘Laatst bezocht ik een school die een kandidaat had laten bouwen. Ik schreef dat het gebouw er mooi uitzag en binnenkort de deuren zou openen.’

Of het ook klopt? ‘Dat maakt niet uit.’

Etnisch geweld

In Kenia is de laatste jaren een wildgroei ontstaan aan politieke influencers zoals Onyango. Tussenpersonen betalen hen om online campagne te voeren, maar ook om nepnieuws te verspreiden: verzonnen peilingen, gefabriceerde filmpjes en haatdragende teksten overspoelen de 12 miljoen socialemediagebruikers die Kenia inmiddels telt.

Ook Onyango krijgt soms de opdracht om geruchten te verspreiden over politieke tegenstanders. ‘Gewoon’, zegt hij. ‘Hun reputatie kapotmaken.’ Weer een voorbeeld: ‘Ik kan zeggen dat een kandidaat van plan is om stemmen te kopen.’

Influencer Innocent Onyango maakt foto's van een verkiezingsbijeenkomst in Kayole. Beeld Fredrik Lerneryd voor de Volkskrant

Zijn collega Ben Muindi (29) vult aan: ‘We weten dat het niet goed is, maar dat is politiek.’ Muindi beheert naast een evenementenbureau ook een populaire Facebookpagina; Kayole My City telt inmiddels 55 duizend leden. Met zachte stem: ‘Ik ben geen goede prater, wel een goede schrijver.’

Onderzoekers waarschuwen voor de industrie die in Kenia is ontstaan rondom nepnieuws. Volgens een peiling, uitgevoerd door het Reuters Institute, vindt driekwart van de Kenianen het lastig om online de waarheid van de leugen te onderscheiden. Dit kan tijdens en in de nasleep van de stembusgang voor olie op het vuur zorgen, is de vrees.

Want sinds Kenia begin jaren negentig een meerpartijenstelsel invoerde, gaan verkiezingen vaker wel dan niet gepaard met onlusten, vaak langs etnische lijnen. Een dieptepunt was de jaarwisseling van 2007 naar 2008, toen betwiste verkiezingsuitslagen ertoe leidden dat verspreid over het land grootschalige rellen uitbraken – meer dan duizend mensen kwamen om het leven.

Haatzaaien

‘Helaas blijft haatzaaien vandaag de dag nog altijd onderdeel van het politieke discours in Kenia’, schrijft de Nationale Cohesie en Integratie Commissie in een vorige maand verschenen actieplan. ‘Politici maken nog altijd ongepast gebruik van grieven uit de gemeenschap om voor, tijdens en na verkiezingen te polariseren. Informatietechnologie draagt daar in belangrijke mate aan bij.’

Waar strategen eerder vooral gebruikmaakten van campagnebureaus, waaronder het beruchte en inmiddels gesloten Cambridge Analytica, vormen influencers dit jaar de nieuwste inzet. ‘De tactieken zijn veranderd’, zegt Tess Wandia, onderzoeker bij AfricaCheck, een van de vele organisaties die vanuit Nairobi proberen nepnieuws te bestrijden. ‘We zien nu veel meer individuen, influencers, die desinformatie delen.’

Vanuit haar kantoor in een coworking space, omgeven door het groen van noordelijk Nairobi, probeert Wandia samen met haar collega’s leugens die viraal gaan op sociale media te ontkrachten. Ondanks haar expertise moet ook zij af en toe haar best doen om door het bedrog heen te prikken. ‘Campagnes kunnen heel verfijnd zijn’, zegt ze. ‘Nepnieuws bevat een sprankje waarheid – daardoor is het soms heel geloofwaardig. En omdat de emoties in verkiezingstijd hoog oplopen, kan dat absoluut leiden tot geweld.’

Sloppenwijk Kibera

In Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, bindt activist Felix Kokonya (39) op zijn eigen manier de strijd aan: een dagelijks rondje door de buurt, tussen de golfplaten huizen waar verkiezingsposters inmiddels een bont mozaïek vormen. Onderweg spreekt hij alle jongeren aan die hij tegenkomt: of ze het nieuws wel goed checken voor ze het verder verspreiden?

Tijdens eerdere geweldsuitbarstingen vormde Kokonya samen met vrienden een buurtwacht. De bijl die hij bij zich droeg heeft hij nooit hoeven gebruiken, maar het verkiezingstrauma leeft op in weken zoals deze. ‘Ik ben bang dat het nog een keer kan gebeuren. Dat moeten we echt voorkomen.’ Buurtgenoten zijn optimistischer: zij verwachten dat Raila Odinga, eeuwig opponent maar dit jaar de favoriet, de winst in de wacht sleept. Dan is het in Kibera feest – geen oorlog.

Influencer Toothpick Onyango laat foto's zijn die hij tijdens een verkiezingsrally heeft gemaakt. Beeld Fredrik Lerneryd voor de Volkskrant

‘Ik ben boos op de politiek’, spuwt Kokonya. ‘Maar wat doen we er aan? Ze weten hoe ze hun sporen kunnen verbergen, we hebben geen bewijs. Politici hebben macht, wij aan de andere kant in de informele nederzettingen hebben niets. Het is voor ons heel moeilijk om daar tegen op te boksen.’

In Kayole, aan de andere kant van de stad, wiebelt Innocent Onyango ongemakkelijk op zijn plastic stoel. ‘Soms voel ik me schuldig, ja. Geruchten kunnen leiden tot chaos. Maar ik heb geen keus – als een politicus me geld belooft, dan wil ik dat hebben. Als ik dat kan krijgen door nepnieuws te verspreiden, waarom niet?’