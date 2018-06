Kemna Casting wil streep onder verleden zetten door onder nieuwe naam verder te gaan

Kemna Casting, het grootste en bekendste castingbureau van Nederland, houdt op te bestaan. Voortaan heet het bureau Post Castelijn Casting, naar de twee castingdirectors die in deze nieuwe constructie de firma gaan leiden, Betty Post en Job Castelijn. Zij doen dit overigens samen met de twee andere partners: Marc van Bree en Janusz Gosschalk. Ook wordt er in Amsterdam een nieuw kantoor annex studio geopend waar trainingen en audities gegeven worden.

‘Het wijzigen van de naam is een nieuwe stap in een reeks van maatregelen die we hebben genomen sinds november jl’, zo meldt de website van Post Castelijn Casting. Daarmee wordt gedoeld op de onthullingen rond voormalig castingdirector Job Gosschalk, die jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, zowel op het castingbureau zelf als bij hem thuis in Friesland.

Eerder dit jaar werd bekend dat Gosschalk zijn aandelenpakket in de firma heeft verkocht; die aandelen zijn intussen overgenomen door Post, Castelijn en Van Bree. Daarmee verandert er intern overigens weinig tot niets aan de organisatie en bemanning.

Streep onder verleden

Volgens woordvoerder Marjolijn van Oordt zijn deze maatregelen bedoeld om een streep te zetten onder het verleden en de blik op de toekomst te richten. Na de Gosschalk-affaire raakte de naam Kemna Casting enigszins besmet, omdat daar jarenlang praktijken plaatsvonden die niet door de beugel konden, maar waarvan, behalve Job Gosschalk zelf, de partners naar eigen zeggen niet op de hoogte waren. Van Oordt wil op dat verleden verder niet ingaan: ‘met de nieuwe structuur en ons nieuwe pand willen we ons vooral richten op een nieuwe toekomst’.

De vier castingdirectors van Post Castelijn Casting (‘die naam is gekozen omdat vier namen in één bedrijfsnaam te veel zou zijn, nu hebben we gekozen voor de jongste en oudste partner’) zullen onafhankelijk van elkaar binnen het bedrijf ieder met een eigen team werken. Dit omdat volgens Van Oordt het casten voor tv-series, films en theater ieder een eigen aanpak vereist. ‘Betty Post is meer voor Goede Tijden Slechte Tijden en Marc van Bree voor Soldaat van Oranje, zeg maar.’

Job Gosschalk nam Kemna Casting in 1999 over van oprichter en oer-castingdirector Hans Kemna en ging later vooral door als producent en regisseur van film-, televisie- en theaterproducties. In die zin was hij almachtig. Oprichter Hans Kemna wil niet reageren op de naamswijziging van het bedrijf dat hij in 1980 oprichtte. ‘Nee, geen reactie, dat heb ik met mezelf afgesproken. Einde van een tijdperk, het zij zo. Ik wens ze heel veel succes.’