Kellyanne Conway ving klappen op voor Trump. Haar man George deelde ze uit

Kellyanne Conway, een van de trouwste steunpilaren van Donald Trump, gaat het Witte Huis over een week verlaten om zich op haar gezin te concentreren. ‘Op dit moment wordt het, ook voor mijn geliefde kinderen, minder drama, en meer mama’, schrijft ze in een verklaring.

Conway was campagneleider van Trump tijdens de verkiezingsrace in 2016 en werd daarmee de eerste vrouw die iemand het Witte Huis binnen wist te loodsen. Zeker toen de ‘grab ‘em by the pussy’-tape uitlekte, bleek zij cruciaal: Conway bleef Trump verdedigen, en trok daarmee veel twijfelende vrouwen over de streep. ‘Zonder Kellyanne hadden we het niet gered’, zou Steve Bannon later zeggen.

Ook nadat Trump president was geworden, en Conway was benoemd tot zijn adviseur, bleef ze op spectaculaire wijze klappen voor hem opvangen. ‘Fans noemen haar dapper’, schreef The Washington Post, ‘critici noemen haar schaamteloos, tv-shows boeken haar gewoon.’ Er gaan weliswaar geruchten dat ze Trump eigenlijk niet mag − Conway zou met haar ogen rollen wanneer hij privé ter sprake kwam, zei Michael Wolff in een interview over zijn boek Vuur en Woede − maar ze is altijd voor de president door het vuur gegaan. Conway muntte ook het begrip ‘alternatieve feiten’ nadat het Witte Huis stelde dat ‘het grootste toeschouwersaantal aller tijden’ aanwezig was bij de inauguratie van Trump, terwijl uit foto’s bleek dat dat niet zo was.

In het Witte Huis, waar Trump de afgelopen vier jaar in een razend tempo medewerkers heeft aangenomen en weer ontslagen, was Conway een van de weinige constante factoren. De dochter van een vrachtwagenchauffeur en een casinomedewerkster uit een industriestadje in New Jersey, studeerde in Washington, en werd politiek stemmingpeiler voor Republikeinen en rechtse organisaties. Eind jaren negentig mocht ze het rechtse vrouwelijke geluid al op tv vertolken, en Trump leerde haar kennen bij een bewonersvergadering van zijn appartementencomplex op Manhattan. Nadat Trump in 2016 zijn campagneleider Paul Manafort had ontslagen, nam Conway het stokje van hem over.

‘Echtgenoot uit de hel’

Opmerkelijk genoeg is echtgenoot George Conway een grote tegenstander van Trump, en een van de oprichters van de anti-Trumpbeweging, The Lincoln Project. De president noemde George ooit een ‘echtgenoot uit de hel’ en ‘een totale mislukkeling’, en zelfs toen verdedigde Kellyanne haar baas: ‘Mag hij geen weerwoord geven als iemand zonder enige medische opleiding hem ervan beschuldigt dat hij geestelijk gestoord is?’

Kellyanne Conway confirms she’s leaving the White House at the end of the month to focus more on her family. In a statement, @KellyannePolls writes: “for now, and for my beloved children, it will be less drama, more mama.” pic.twitter.com/lu9MEzQEft — Hallie Jackson (@HallieJackson) 24 augustus 2020

Ook George Conway stopt met zijn werk voor The Lincoln Project om tijd vrij te maken voor het gezin. ‘Er is veel waarover wij van mening verschillen, maar we staan samen voor het belangrijkste: de kinderen’, schrijft Kellyanne. Ze laat weten dat hun vier kinderen aan het begin van een nieuw schooljaar staan, dat voorlopig voor een groot deel vanuit huis zal moeten worden gevolgd. ‘Zoals miljoenen ouders in dit land weten, is er een ongelofelijk niveau van aandacht en waakzaamheid nodig als kinderen ‘thuis naar school gaan’.’

Er speelt nog meer: afgelopen weekeinde schreef de 15-jarige dochter van de Conways nog op Twitter dat de baan van haar moeder haar leven had geruïneerd. Een dag later liet het meisje weten een pauze te nemen van sociale media omdat het ‘te veel’ werd. ‘Dank voor de liefde en de steun’, twitterde ze naar haar volgers. ‘Geen haat voor mijn ouders alsjeblieft.’

this is becoming way too much so i am taking a mental health break from social media. see y’all soon. thank you for the love and support. no hate to my parents please. ❤️ — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) 23 augustus 2020

Republikeinse Nationale Conventie

Het vertrek van Kellyanne Conway komt aan de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie, en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Vorige week besprak ze nog of ze weer deel zou gaan uitmaken van Trumps campagneteam, en twee staten per dag zou gaan aandoen, maar nu kiest ze onverwachts voor haar gezin. Conway heeft Trump zondag op de hoogte gebracht van haar beslissing, volgens ingewijden gaat haar speech woensdag op de conventie gewoon door.

Conway omschrijft haar tijd met Trump als ‘bedwelmend’ en iets dat ‘nederig stemt’. Ze dankt de president, zijn vrouw en alle mensen waarmee ze gewerkt heeft en schrijft dat alle mensen die ze ontmoet heeft, voor haar hebben bevestigd hoe zinvol openbare dienstverlening kan zijn. ‘Het is volledig mijn eigen keus en mijn eigen stem’, aldus Conway in haar verklaring. ‘Over een tijdje laat ik mijn toekomstplannen weten.’