Kelly Craft nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN

‘Craft heeft voortreffelijk werk gedaan door ons land te vertegenwoordigen’, schreef Trump vrijdag. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is zij ‘buitengewoon goed gekwalificeerd’ voor de functie.

Craft, die zondag 57 jaar wordt, heeft zich bewezen als een harde onderhandelaar. Dat bleek vooral bij de gesprekken met Canada en Mexico over een nieuw handelsakkoord. In het Congres heeft zij goede banden met zowel Democraten als Republikeinen. De nieuwe ambassadeur zal geen lid worden van Trumps kabinet. De president heeft de functie gedegradeerd.

Kinderoppas

Aanvankelijk had Trump woordvoerster van het State Department Heather Nauert aangewezen als nieuwe VN-ambassadeur. Zij trok zich vorige week echter terug, naar eigen zeggen vanwege familieomstandigheden. Mogelijk voorzag zij problemen met haar bevestigingsprocedure in de Senaat omdat zij een buitenlandse kinderoppas zonder werkvergunning had. In Washington werd betwijfeld of Nauert genoeg kaliber had voor de functie.

Ook bij de geschiktheid en ervaring van Craft, een zakenvrouw, kunnen vraagtekens worden geplaatst. Waarschijnlijk dankt zij haar ambassadeurschap in Canada aan het feit dat zij samen met haar echtgenoot miljoenen dollars heeft gestoken in de verkiezingscampagne van Trump. In de VS is het op deze wijze verkrijgen van een ambassadeurspost niet ongebruikelijk.