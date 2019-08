Kelly Craft met hakken over de sloot nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN

Een half jaar na het opstappen van Nikki Haley hebben de Verenigde Staten een nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties. Aanvankelijk overwoog president Trump zijn dochter Ivanka te benoemen – ‘ik vraag me af of er iemand in de wereld is die competenter is’ – maar uiteindelijk werd het Kelly Craft (57), tot dusverre ambassadeur in Canada.

Kelly Craft, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, vorig jaar met president Trump. Craft was toen nog ambassadeur in Canada. Beeld AFP

De Senaat stemde woensdag met 56 tegen 34 stemmen in met de benoeming van Craft. Dat waren heel wat minder stemmen dan haar voorgangster, Nikki Haley, twee jaar geleden kreeg. Zij had de steun van 96 van de 100 senatoren. ‘Nooit hebben we iemand die zo weinig gekwalificeerd is op zo’n cruciale post benoemd’, was het oordeel van de Democratische senator Bob Menendez over Craft.

De Democraten vinden dat zij onvoldoende bagage heeft om de Verenigde Staten op het wereldtoneel te vertegenwoordigen. Bovendien heeft ze volgens hen haar werk als ambassadeur in Canada als een parttime baantje opgevat: van de twee jaar was ze ruim driehonderd dagen niet op haar post. Volgens Craft was dat omdat ze het druk had met het overleggen met het Witte Huis over een nieuw vrijhandelsverdrag met Canada en Mexico. De Democraten wijzen erop dat ze vooral in Kentucky zat, waar haar man als kolenmagnaat een miljardenfortuin opbouwde.

Volgens de Democraten heeft Craft haar benoeming vooral te danken aan de royale bijdragen die zij en haar man aan de verkiezingscampagne hebben gegeven. Mitch McConnell, de Republikeinse fractieleider in de Senaat, stelt dat ze Craft daarmee tekortdoen. Hij wees erop dat zij de VS behendig door een moeilijke periode in de relaties met Canada heeft geloodst. Veel Canadezen voelden zich op hun tenen getrapt toen president Trump hun premier Justin Trudeau ‘oneerlijk’ en ‘zwak’ noemde.

De Democraten vragen zich ook af of Craft zich, gezien de herkomst van haar familiekapitaal, niet zal gedragen als vertegenwoordiger van de fossielebrandstoffenlobby. Tegenover de Senaat probeerde Craft haar critici gerust te stellen door te zeggen dat ze, anders dan Trump, ervan overtuigd is dat fossiele brandstoffen bijdragen aan de klimaatverandering. Ze vindt niet dat de VS weer moeten terugkeren naar het klimaatakkoord van Parijs, dat president Trump opzegde. Volgens haar hoeven de VS geen ‘voorloper’ te spelen op dit gebied als andere landen onvoldoende bijdragen.

Vierde vrouw op rij

Craft is de vierde vrouw op rij die de VS als ambassadeur vertegenwoordigt bij de Verenigde Naties. Al meteen na het opstappen van Haley liet Trump weten dat hij het liefst weer een vrouw op die post zou benoemen. Om niet het verwijt van nepotisme te krijgen, zag hij ervan af Ivanka Trump voor te dragen. In plaats daarvan schoof hij aanvankelijk de voormalige Fox News-journaliste Heather Nauert naar voren. Die trok zich terug nadat was uitgekomen dat ze een kindermeisje zonder verblijfsvergunning in dienst had gehad. Vervolgens kwam Craft in beeld.

Met de vrouwelijke ambassadeurs die het land sinds 2009 bij de VN vertegenwoordigen revancheren de VS zich voor een lange periode waarin alleen mannelijke diplomaten die belangrijke post kregen. Uitzonderingen waren Jeane Kirkpatrick (1981-1985), de Amerikaanse ‘ijzeren dame’ die president Reagan benoemde, en Madeleine Albright (1993-1997), president Clintons vertegenwoordiger bij de VN.