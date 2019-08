Kelly Craft benoemd tot nieuwe Amerikaanse VN-ambassadeur

Enkele Democraten verzetten zich tegen de benoeming van Craft. Ze wezen op een reeks onverklaarde afwezigheden tijdens haar ambtstermijn als ambassadeur van Canada onder president Donald Trump. Craft was meer dan de helft van haar ambassadeurstermijn buiten Canada. Volgens prominenten van oppositiepartij heeft Craft ook te weinig ervaring. In 2017 kwam ze onder vuur te liggen nadat ze in een interview de opwarming van de aarde in twijfel trok.

Joseph Craft III, de echtgenoot van Kelly Craft, is miljardair en baas van een groot Amerikaans steenkolenbedrijf. Ze zijn belangrijke sponsors van president Trump en de Republikeinen. Tijdens de hoorzitting die voorafging aan haar benoeming, zei Craft dat ze zich niet zou bemoeien met zaken die met steenkool te maken hebben. Ook zei ze dat mensen hebben ‘bijgedragen’ aan klimaatverandering.