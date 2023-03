Kees van Kooten: ‘We dachten dat we de mensen aan het lachen konden krijgen’

Wim de Bie in 2010. Beeld Joost van den Broek

Kees van Kooten veerde op, voor even vederlicht, en kwam los van de bank op het podium van Carré, nog maar twee maanden geleden. Daar sprak hij zijn naam uit, Wim de Bie, zo gek was het niet.

Het ging vanzelf, omdat je niet met Kees van Wim en Kees kan praten zonder het over Wim van Wim en Kees te hebben.

Het werk van de Amerikaanse dichter Billy Collins stond die middag op het menu, dat moest echter even wachten, net als de zorgen die hij over de gezondheid van Wim had, al geruime tijd. Je kon het je niet voorstellen, Kees zonder Wim.

Kees lanceerde recht voor ons gezicht een reconstructie van de oerknal van planeet Wim en Kees, ook wel het beste tv-duo uit de Nederlandse geschiedenis, Koot & Bie, de Lennon-McCartney van de beeldbuis. Over hoe de historische lijnen voor het eerst verstrengeld raakten op het Dalton Lyceum aan de Aronskelkweg in Den Haag.

Hier en nu, moest het for the record nog een keer uit de eerste hand worden verteld.

Een belezen jongeman

Wim was de zeer belezen jongeman, zei Kees, twee klassen hoger dan hij, iemand die al wist wat er echt toe deed. Een Lucebert, een Gerrit Kouwenaar, een Jan Elburg – Vijftigers die wat in de literaire melk van de tijdgeest te brokkelen hadden – had Wim al in de pocket, terwijl Kees nog onwetend op zijn hoofd krabbelde.

Kees pakte een vergeelde bundel, niet toevallig bij zich gestoken op een middag over poëzie. Een 10 voor de 10-ers, heette de bloemlezing, samengesteld door Ad den Besten c.s., in 1960 verschenen. Hierin stond een keuze uit wat er in het schooljaar 1958-1959 was verschenen in de Nederlandse School Pers. Wim, de lijzige hoofdredacteur van de schoolkrant van het Dalton Lyceum, stond erin met een gedicht.

Kees mocht zich ook de leverancier noemen van adolescent poëtisch gehannes. Hij keek er schamper op terug, dat aanstellerige gedoe. Zijn eigen gedicht lag voor anker in een zee van schaamte – alleen de gênante titel al, Geef het nu maar toe. Maar die van Wim, ja dat gedicht van Wim, dat was echt wat, hij durfde het gewoon Manessier te noemen. Wim had zich met vroegoud gezag in poëtische zin gebogen over de Franse experimentele non-figuratieve kunstenaar Alfred Manessier (1911-1993). Een naam die Kees alleen kon uitspreken als ‘manushier’.

Schooltoneel

En die Wim deed ook al aan schooltoneel, zei Kees, hij had zelfs een eigen act, ‘de Amerikaanse kapper’. Daarvoor werden op een avond zes knapen op het podium gehesen, en Kees was er eentje van. Er kwam een trap aan te pas, horizontaal voor zich gehouden, en elke vrijwilliger moest zijn hoofd door een gat steken, klaar voor een scheerbeurt door Wim de kapper.

‘En toen dacht ik, nu kan ik applaus halen’, zei Kees.

Hij maakte zich los van de trap, en liep alsof hij door het scheerzeep zijn zicht was kwijtgeraakt te zwalken over het podium. Kees als blindemannetje kreeg de lachers op zijn hand – hij deed het nog keer voor, op het podium van Carré, met de hand voor zijn ogen.

Wim vond het wel wat, die Kees.

‘En sindsdien zijn we bij elkaar gebleven’, was de logische zin die volgde.

‘We dachten dat we de mensen aan het lachen konden krijgen.’

Een langdurig, zeer instemmend applaus was het gevolg.