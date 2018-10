Kees Koolen: van boerenjongen tot misschien wel de nieuwe Elon Musk

Kees Koolen van Lithium Werks licht zijn megadeal toe met chinese inversteerders. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eerder maakte Koolen al van Booking.com een van de grootste internetsuccessen van Nederland. Bijzondere hobby’s heeft hij ook: hij won een etappe van de Dakar-race op een zelfontwikkelde quad.

‘Voordat ik om tafel ging met de Chinese partners met wie ik de deal sloot, was ik al drie, vier maanden in gesprek met een bevriende Chinese Nederlander. We oefenden intensief hoe gesprekken met Chinezen gaan. Zo bereid ik me altijd voor wanneer ik met buitenlanders om tafel ga. Bij de echte onderhandelingen zit hij er ook altijd bij. In die cultuur praten ze bijvoorbeeld veel langer over de voorwaarden dan wij. Als ik dan al begin over rente, schopt hij onder de tafel tegen mijn voeten. Zo van: dat is nog niet aan de orde.’

Die moeite past bij de werkethiek waar Koolen zo trots op is. Hij verwijst graag naar zijn boerenafkomst, het platteland van Noord-Brabant, in Bergeijk. ‘Als boer leer je dat je niet op moet geven. Als je doorwerkt, los je het probleem op. En naderhand blijkt het dan vaak helemaal niet zo erg. Te veel mensen werken in mijn ogen niet hard genoeg, maar geven ook te makkelijk op.’

Het leidde tot een investeringsovereenkomst van 1,6 miljard euro met een Chinees bedrijf, waarmee een grote batterijenfabriek in China zal worden gebouwd. Een startschot voor de grote plannen die Koolen heeft met Lithium Werks. Hij wil via accutechnologie een bijdrage aan de energietransitie leveren. In 2030 wil het bedrijf zestig keer meer produceren dan de Chinese fabriek kan. Een aangekondigde onderzoek- en ontwikkelingcampus in Enschede, voor de ontwikkeling van betere batterijen en kunstmatig intelligente stroomnetwerken, moet uitgroeien tot een Europese spil in batterijtechnologie.

Kees Koolen van Lithium Werks presenteert zijn plannen samen met een Chinese investeerder (midden) en zijn vertaler (l) in nieuwspoort. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Of het lukt, is afwachten: hij moet er nog heel wat miljarden voor binnenhalen. Maar het zouden niet de eerste zakelijke successen zijn van de ondernemer. Tijdens zijn studietijd richtte hij al een adviesbureau op dat meer dan honderd metaalbedrijven adviseerde over logistieke kwesties. Zijn master bedrijfskunde aan de Universiteit Twente maakte hij hierdoor nooit af.

Zijn grootste succes behaalde hij met Booking.com, dat onder zijn leiding uitgroeide tot succesvolste Nederlandse internetbedrijf ooit. In 2011 werd het verkocht voor 110 miljoen euro. Vraag is wel hoe slim dat was, want het bedrijf is inmiddels honderden keren meer waard. Sindsdien investeerde hij onder meer in vele tientallen startups, waaronder taxibedrijf Uber, inmiddels uitgegroeid tot techgigant.

Koolen behaalde niet alleen successen. In 2014 richtte hij Agri Brasil mede op, dat in Brazilië megastallen opzette die hun eigen veevoer, sojabonen, in de buurt kweken. Het project liep echter flinke vertraging op en inmiddels houdt Koolen zich er niet meer mee bezig. Een soortgelijk plan voor een hightech megastal in het Gelderse Wichmond liep stuk, onder meer na felle protesten van buurtbewoners.

‘Ik ben iemand die na een afgerond project, zoals Booking.com, op zoek gaat naar nieuwe plekken’, zegt Koolen. ‘Dan raak ik altijd betrokken bij meer projecten en uiteindelijk eindig ik met een project dat ik echt aantrekkelijk vind. Nu wordt dat Lithium Werks.’

Een ander afgerond project voor hem is de Dakar-rally, een meerdaagse race door Zuid-Amerika. In 2014 was hij de eerste deelnemer die alle vier de categorieën hiervan uitreed: quad, auto, motorfiets en truck. In 2017 won hij zelfs een etappe. Maar sinds deze week is het klaar. ‘Ik had nog wel tien jaar door kunnen gaan, het is zo’n mooie sport. Maar ik besefte nooit wat CO2-emissies werkelijk betekenen. Toen ik me erin verdiepte, schrok ik echt. Dan kan ik het ook niet maken om rally’s te rijden.’