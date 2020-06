Kazachstans grote leider Nazarbajev test positief op corona

Noersoeltan Nazarbajev TO GO WITH STORY NAZARBAYEV FAMILY BY Antoine LAMBROSCHINI (FILES) Picture taken 05 December 2005 shows Kazakh President Nursultan Nazarbayev clebrating his landslide presidential victory in Astana. Nazarbayev is the undisputed leader of an oil-rich country five times the size of France. For his in-laws, a fall out can be problematic. AFP POOL / KAZAKH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Beeld AFP

Een regeringswoordvoerder maakte donderdag bekend dat de 79-jarige Nazarbajev positief is getest op corona, maar volgens hem is er ‘geen reden tot bezorgdheid’. Ook de minister van Gezondheid van Kazachstan blijkt besmet met het virus. Van de 18 miljoen inwoners het Centraal-Aziatische land hebben tot nog toe zeker 20 duizend het virus opgelopen. Het dodental als gevolg van covid-19 staat op 100.

Nazarbajev kwam al in 1989 aan de macht, toen Kazachstan nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Vorig jaar trad hij af als president, maar hij heeft als ‘Jelbasy’ (leider van de natie) feitelijk nog steeds de touwtjes in handen. Als leider van de regeringspartij én de nationale veiligheidsraad heeft hij meer macht dan zijn opvolger, president Kassym-Zjomart Tokajev.

Nieuwe uitbraak

Kazachstan kondigde tamelijk snel strenge coronamaatregelen aan in een poging grip te krijgen op de pandemie. De lockdown werd de afgelopen tijd juist langzaam versoepeld, maar om een nieuwe uitbraak te voorkomen hebben de autoriteiten alle winkelcentra, markten en parken in de grote steden weer gesloten. Ook de grenzen blijven voorlopig grotendeels gesloten.

Nazarbajev zelf zit nu in quarantaine. Volgens zijn woordvoerder is hij niet in het ziekenhuis opgenomen. Mocht dit toch nodig zijn dan zal dat een schok betekenen voor de inwoners van het land. Na dertig jaar is er een persoonscultus rond Nazarbajev ontstaan. Nadat hij zijn aftreden aankondigde, werd de hoofdstad Astana ter ere van hem omgedoopt tot Noersoeltan, zijn voornaam.