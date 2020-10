Kazachstan omarmt ‘Borat’ om internationale toeristen te trekken

Sacha Baron Cohen als Borat in 'Borat Subsequent Moviefilm'. Beeld AP

De omarming van Borat komt nu de acteur met zijn nieuwe Borat Subsequent Moviefilm, wederom de aandacht op Kazachstan vestigt. Kazach Toerisme, het bureau dat het land wereldwijd op de kaart probeert te zetten, heeft de ‘Very Nice’-slogan van Borat overgenomen.

In een filmpje is te zien hoe vier buitenlandse toeristen door het Centraal-Aziatische land trekken en steeds ‘Very Nice!’ zeggen als ze onder de indruk zijn van wat ze zien. Trekkend door het prachtige berglandschap? ‘Very Nice!’ Kijkend naar de architectuur in de hoofdstad of paardenmelk proeven op een markt? ‘Very Nice!’

Het toerismebureau neemt het racistische en seksistische gedrag van de fictieve journalist Borat Sagdiyev in de films even voor lief en hoopt dat veel buitenlanders in 2021 Kazachstan weten te vinden. Net als veel andere landen, is de voormalige Sovjet-republiek zwaar getroffen door de instorting van het internationale toerisme.

Idee van Amerikaan

De toerisme-video’s moeten volgens Kairat Sadvakassov, ondervoorzitter van Kazach Toerisme, laten zien dat Borat met zijn grappen de plank volledig misslaat. ‘We zouden graag willen dat iedereen Kazachstan zelf komt ervaren door ons land in 2021 te bezoeken’, aldus Sadvakassov. ‘Zodat ze kunnen zien dat het vaderland van Borat mooier is dan ze misschien hebben gehoord.’

De toerismebaas kwam niet zelf op het idee om Borat dit keer te omarmen. In 2006, toen Sacha Baron Cohen met zijn eerste Borat-film de machthebbers furieus maakte, probeerde de regering met een advertentiecampagne de schade te beperken. Ook nadat de nieuwe Borat-productie vorige week uitkwam, was de regering niet blij.

Het was een Amerikaan die al lange tijd in Kazachstan woont, die de autoriteiten ervan wist te overtuigen het nu over een andere boeg te gooien. Deze Dennis Keen, die getrouwd is met een Kazachstaanse en wandeltours organiseert, opperde de wereldberoemde Boratslogan gewoon over te nemen. ‘Iedereen die hier komt, is zich ervan bewust dat Borat deel uitmaakt van het imago van het land,’ aldus Keen tegenover persbureau Reuters. Borat’s Very Nice!-slogan is eigenlijk de perfecte beschrijving van het land. De mensen en het eten zijn erg aardig.’