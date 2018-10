Kavanaugh probeert benoeming te redden met excuses voor emotionele uithalen

In een poging om de laatste twijfelende senatoren voor zich te winnen, heeft de beoogde Amerikaanse opperrechter Brett Kavanaugh zijn excuses aangeboden voor zijn emotionele uithalen in de Senaat. Het is nog altijd onduidelijk of er een meerderheid is voor zijn benoeming in de komende dagen.

Onder de honderden arrestanten donderdag was de actrice Amy Schumer die bij de Senaat protesteerde tegen Kavanaughs benoeming. Foto Getty Images

De Republikeinse leiding in de Senaat, die gelooft dat een meerderheid nu voor Kavanaugh is, wil vrijdag om 16.30 stemmen om het debat te beëindigen. Dit moet de weg vrijmaken voor een stemming zaterdag in de Senaat om Kavanaugh te benoemen tot lid van het Hooggerechtshof.

Terwijl senatoren het FBI-onderzoek lazen over de van aanranding beschuldigde rechter, arresteerde de politie honderden demonstranten die twee kantoren van de Senaat waren binnengedrongen.

Er werden meer dan driehonderd actievoerders opgepakt. Nog eens duizenden demonstranten hadden zich verzameld bij onder andere het Hooggerechtshof. Ze hielden borden omhoog met teksten als: 'geloof overlevenden' en 'Kava-niet'. Onder de aangehouden demonstranten waren actrice Amy Schumer en model Emily Ratajkowski. Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in zijn studentenjaren.

In een ingezonden brief aan de Wall Street Journal benadrukte Kavanaugh nogmaals dat hij onschuldig is. Hij schrijft dat hij zich oneerlijk behandeld voelt. Om die reden zou hij ook zo emotioneel zijn geweest toen hij vorige week voor de Justitie-commissie van de Senaat werd gehoord over de beschuldigingen tegen hem.

Demonstranten bij het Senaatsgebouw Foto REUTERS

Wraak Democraten

‘Ik was heel emotioneel, meer dan ik ooit ben geweest’, aldus Kavanaugh over zijn geïrriteerde reactie op vragen van de senatoren. Ook haalde hij toen fel uit naar de Democraten.

Kavanaugh zei toen onder andere dat de beschuldigingen over seksueel wangedrag een ‘goed opgezette campagne’ was om wraak te nemen voor hun verlies bij de presidentsverkiezingen van 2016. ‘Dit is wraak namens de Clintons’, aldus Kavanaugh.

Het is zeer ongebruikelijk dat een kandidaat-opperrechter zich zo politiek uitlaat en zich vijandig opstelt tegenover senatoren. ‘Ik ben soms te emotioneel geweest’, schrijft Kavanaugh in zijn opiniestuk. ‘Ik weet dat mijn toon scherp was en ik zei een paar dingen die ik niet had moeten zeggen. Mijn verklaring en antwoorden weerspiegelden mijn diepe verdriet over de oneerlijkheid van hoe deze aantijging werd behandeld.’ Hij stelt dat hij daar vooral stond als 'zoon, echtgenoot, en vader'.

Veel kritiek

Op zijn emotionele getuigenis kwam veel kritiek. In de afgelopen week riepen tal van organisaties, oud-rechters, kranten en hoogleraren dat Kavanaugh vanwege zijn partijdige houding niet meer geschikt was voor de hoge functie. Zo zei de gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof, John Paul Stevens, donderdag dat hij Kavanaughs voordracht in eerste instantie steunde, maar dat hij daar na de hoorzitting op was teruggekomen.

Stevens: ‘Ik vond dat hij de kwalificaties bezat voor het Hooggerechtshof, maar ik ben van mening veranderd om redenen die geen enkel verband houden met zijn intellectuele capaciteiten', aldus de 98-jarige oud-rechter tegen de Palm Beach Post.

Ook op Times Square in New York werd gedemonstreerd. Foto AP

Foto AFP