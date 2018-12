Katwijk hermetisch afgesloten om Project X te voorkomen: ‘Gaat er nog iemand? Er is politie’

Een jongeman wordt weggestuurd door de politie nabij het huis van het vermeende feest.

Plots zetten twee agenten het op een lopen. Ze verlaten hun controlepost en duiken het aardedonkere struikgewas in. De buit, een paar minuten later: drie tienerjongens. Ze probeerden buiten de verharde paden om het huis te bereiken waar het hen vrijdagavond om te doen is: de plek waar ze een feest willen vieren dat helemaal niet bestaat.

‘Project X Katwijk’ heet het de afgelopen dagen op Facebook, Instagram en Snapchat en het is een kopie van wat zich zes jaar geleden in het Groningse Haren afspeelde. Net als toen riep een 15-jarige meisje deze week iedereen op om vrijdagavond naar haar feestje te komen. Die uitnodiging werd gekaapt door tienerjongens en -meiden die elkaar op sociale media uitdagen om met zo veel mogelijk mensen huis te komen houden in het kleine Brabantse kerkdorp.

Als gevolg zijn Katwijk en omgeving vrijdagavond vrijwel hermetisch afgesloten. Iedereen die langs een over de weg geparkeerde politieauto wil, moet zich legitimeren. De agenten zijn vriendelijk, maar gedecideerd. Het is tot nu toe rustig, zegt er een rond achten, ‘en dat willen we graag zo houden.’ Tot hoe laat hij moet werken, vertelt hij niet. ‘Want dan begint het feest daarna.’

250 duizend euro schade

Katwijk staat op scherp. Burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, waar het dorp deel van uitmaakt, wil een tweede ‘Haren’ koste wat het kost voorkomen. Tijdens Project X Haren veroorzaakten relschoppers voor 250 duizend euro aan schade. Winkels werden geplunderd, bij de veldslag raakten inwoners en agenten gewond. Ruim vijftig arrestaties werden verricht. Burgemeester Rob Bats stapte op na een hard rapport van een onderzoekscommissie over de gebeurtenissen.

Jongeren worden weggestuurd door de politie nadat ze uit het bos zijn gehaald nabij het huis waar het Project X feest zou plaatsvinden. Beeld Freek van den Bergh

In een gemeentelijk bericht richtte burgemeester Hillenaar zich afgelopen week rechtstreeks tot de ouders van jonge nieuwsgierigen die toch van plan zijn naar Katwijk te komen. ‘Maak hen duidelijk dat ze niet welkom zijn’, schrijft hij. ‘Overtuig uw kinderen dat ze vrijdagavond op een veel leukere manier kunnen doorbrengen dan in een Brabantse politiecel’.

Maar de binnenste schil bereiken is al een bijna onmogelijke opgave. Agenten schijnen met rode lampen auto’s binnen, om te zien wat voor volk er onder het dak zit, en vooral hoe jong dat volk is. Rond station Cuijk houden meerdere politiewagens de wacht, want de doelgroep van Project X is deels te jong voor een rijbewijs.

Maar rond het huis van Noor, die met haar familie al dagen naar een andere plek is vertrokken, is het donker en doodstil. Als er al een auto voorbijkomt, is het een witte met rood-blauwe strepen. Een buurman maakt duidelijk dat hij het gehad heeft met nieuwsgierige fotografen, de onrust rond zijn straat heeft volgens hem lang genoeg geduurd.

Dat er zo veel blauw op de been is, begint ook op sociale media door te dringen. In Facebookgroepen als ‘Project X Katwijk’ gaan filmpjes rond van de strenge politiecontroles. ‘Gaan er mensen vanavond? Want er staat wel echt veel politie’, is Dominique er niet gerust op. Toch houdt Timo de moed erin: hij stelt voor om te verzamelen bij de McDonald’s, waar een agent met een politiepaard de situatie overziet.