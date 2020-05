Katwijk aan Zee kijkt uit op cruiseschepen

Voor de kust van Katwijk liggen drie grote cruiseschepen voor anker. Vanaf het strand zijn de drijvende hotels goed te zien. Beeld Arie Kievit

‘Het is een raar sfeertje, alsof Katwijk opeens zo’n resort is geworden waar die cruises aanmeren’, zegt illustrator Bert van der Meij, die zijn werkkamer pal aan de Boulevard heeft. ‘Dit is weer eens iets anders dan de tankers die hier sinds jaar en dag voor anker liggen.’

Door zijn verrekijker ziet hij de Regal Princess (met plek voor 3.560 passagiers), de Zaandam (1.432 passagiers) en de Nieuw Statendam (2.666 passagiers), in februari 2019 nog in Florida gedoopt door Oprah Winfrey. Iets zuidelijker, voor de kust van Wassenaar, ligt ook nog de kleinere, superdeluxe Seabourn Ovation (600 passagiers en 1.600 kunstwerken).

‘Ik zat al te turen of er nog passagiers aan boord waren’, zegt Van der Meij. ‘Er waren wel wat lichtjes die aan en uit leken te floepen, maar ik weet niet precies hoe het zit.’ De schepen hebben geen passagiers meer aan boord. Ze hebben bemanningsleden gerepatrieerd via Rotterdam.

De Norwegian Star ligt maandag bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Om die reden legde maandag ook de Norwegian Star aan bij de Holland Amerikakade in Rotterdam. Het gevaarte heeft plek voor 2.348 passagiers, maar nu is het schip gebruikt om zo’n 200 bemanningsleden te repatriëren. De internationale crew vliegt nu naar huis, hopend op betere tijden voor het drijvende toerisme. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is dit het vijfde cruiseschip dat bemanningsleden repatrieert.

De cruisevaart is hard getroffen door de corona-uitbraak. Een aantal vakantieschepen werd wereldnieuws doordat de bemanning en gasten nergens welkom meer waren vanwege de besmettelijke ziekte. Zo mocht de Zaandam, met enkele tientallen zieke opvarenden, in april pas na tussenkomst van president Trump aanmeren in Port Everglades, in Florida.

Op de tweede Maasvlakte, bij de APM Terminal, arriveerde maandag uit het Caribisch gebied ook de Lexa Maersk, een containerschip waarvan sommige opvarenden vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. ‘We zullen de komende tijd wel meer te maken krijgen met schepen die zieke mensen met corona aan boord hebben’, zei Havenmeester René de Vries tegen de regionale omroep Rijnmond. ‘Als we die veilig binnen kunnen halen, dan laten we zo’n schip binnen. We vinden het onacceptabel om zieke mensen aan boord te laten op zee.’

De strip Kappie op de voorpagina van De Katwijksche Post van illustrator Bert van der Meij kan intussen niet om de cruiseschepen heen deze week. ‘Het is leuk om ze te zien liggen, maar ik vind ze eerlijk gezegd ongelofelijk lelijk’, bekent Van der Meij. ‘Ze stralen nou niet bepaald de allure van de Titanic uit.’