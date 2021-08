Kathy Hochul hoopt New York van kater gouverneurschap Cuomo te genezen

De 62-jarige Kathy Hochul begint dinsdag als gouverneur van de staat New York. Aan deze vriendelijke ‘anti-Cuomo’ de taak om een nieuw politiek tijdperk in te luiden. Eentje waarin niet alles alleen om de stad New York draait.

Stiekem bereidt Kathy Hochul zich al maanden voor. Hoewel ze vandaag begint als 57ste gouverneur van de staat New York, wist ze dit voorjaar al dat haar voorganger Andrew Cuomo, verzeild in een reeks seksuele schandalen, zijn derde termijn mogelijk niet zou overleven. Terwijl hij met de dag minder populair werd, zigzagde zij de staat door en maakte met haar stralende, spierwit gebleekte glimlach overal nieuwe vrienden.

In Buffalo luisterde Hochul naar zorgen van inwoners over het toegenomen wapengeweld. In het plaatsje Rome ging ze op de foto met de eigenaar van een koffiezaakje. In Long Island ontmoette ze New Yorkers met een verslaving.

De 62-jarige Kathy Hochul (de ch spreek je uit als k) is de eerste vrouwelijke gouverneur van New York. Ze vertegenwoordigt, anders dan bijna al haar voorgangers, niet de metropool maar juist het gebied daarbuiten – ‘upstate’ – waar kiezers klagen dat alles altijd maar om de stad New York draait. Hochul kan met overtuiging zeggen dat zij hen niet kán vergeten, dat zij ook zeker hún gouverneur zal zijn.

Iers-Katholiek

Hochul groeit op in een Iers-Katholiek gezin in Buffalo, een plaatsje in het westen van New York, tegen Canada aan. Na een rechtenstudie werkt ze jarenlang als juridisch adviseur. Hoewel ze als running mate van Andrew Cuomo haar best doet om ieder jaar alle 62 districten in de staat te bezoeken en zo een enorm netwerk opbouwt, kent het grote Amerikaanse publiek haar nog niet.

In 2011 wordt Kathy Hochul als eerste Democraat van haar kiesdistrict in decennia lid van het Huis van Afgevaardigden, waar ze soepeltjes meebeweegt met verschillende politieke windrichtingen. Waar Hochul eerder nog lof oogst van de wapenlobby voor haar steun aan een plan dat de aankoop van vuurwapens vergemakkelijkt, spreekt ze zich jaren later doodleuk uit voor strengere wapencontroles. De politicus is niet bang om het ene moment een rechtse positie in te nemen en dan weer een linkse. Als Congreslid maakt ze zich sterk voor middenklassegezinnen, boeren, senioren en veteranen.

Ondanks haar centristische politieke instinct heeft Hochul wel degelijk progressieve idealen. Ze steunt in haar staat de strijd voor een minimumloon van 15 dollar per uur en is voorstander van meer onbetaald verlof voor mensen die kinderen krijgen. Vorige week tweette ze een foto van het Vrijheidsbeeld en schreef erbij dat New York ‘de Afghanen verwelkomt’, dat de armen van Lady Liberty voor hen openstaan.

Nieuw tijdperk

Hochul heeft de opdracht om met haar gouverneurschap een nieuw politiek tijdperk in te luiden voor de staat New York. Haar voorganger wordt verweten een giftige angstcultuur te hebben gecreëerd in hoofdstad Albany. Cuomo duldde geen tegenspraak en ging in zijn tien jaar als gouverneur schaamteloos grenzen over – gedrag dat hem uiteindelijk zijn functie kostte. Hochul wordt gezien als een soort ‘anti-Cuomo’: vriendelijk, nuchter en gezegend met de gave om consensus te creëren.

Dat bruggenbouwer Hochul een brandschoon politiek verleden heeft, komt ook doordat ze nog niet veel van de macht heeft geproefd. Ze was slechts twee jaar Congreslid en haar functie als running mate van Cuomo was vooral van ceremoniële aard. Hoe dan ook klinken vanuit Albany vooral veel positieve geluiden over haar komst. Voor het eerst in lange tijd weer iemand van buiten New York. Voor het eerst een vrouw – daar gingen 56 mannelijke gouverneurs aan vooraf.

Een van de thema’s waar ze zich als gouverneur zeker over zal uitspreken is vrouwenrechten. In 2006 opende ze samen met haar moeder en tante een opvanghuis voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Als running mate maakte ze zich sterk voor het bespreekbaar maken van seksueel overschrijdend gedrag op schoolcampussen. Dus toen Cuomo precies dit soort gedrag werd verweten, aarzelde ze niet om zich van hem te distantiëren. Tijdens politieke toespraken noemde ze zijn naam niet meer. Ze zegt nooit ergens van te hebben geweten, al geloven haar Republikeinse tegenstanders dat niet.

In het weekeinde mocht Kathy Hochul al een beetje beginnen als gouverneur. Het Witte Huis lichtte haar in over de gevaren van de tropische orkaan Henri die de afgelopen dagen door New York raasde en voor overstromingen zorgde. Ze heeft veertien maanden de tijd om de twintig miljoen New Yorkers te overtuigen van haar kunsten. Daarna vinden nieuwe verkiezingen plaats, waarvoor ze zich kandidaat zal stellen.

‘Ik ben er klaar voor’, zei ze toen duidelijk werd dat Cuomo zou opstappen. ‘Ik zal iedere dag voor jullie vechten’, aldus Hochul tegen de New Yorkers. ‘Zoals ik altijd heb gedaan en altijd zal blijven doen.’