Katholieken uiten kritiek op huwelijk gescheiden premier Johnson: gelden voor hem andere regels?

Boris Johnson en de 23 jaar jongere Carrie Symonds. Beeld AP

Het huwelijk vond plaats in Westminster Cathedral, op loopafstand van 10 Downing Street. Bij de ceremonie waren dertig vrienden en familieleden aanwezig. Het was voor het eerst sinds 1822 dat een Britse premier tijdens zijn premierschap in het huwelijksbootje stapt. De laatste was Robert Jenkinson, de tweede graaf van Liverpool.

Johnson en de 23 jaar jongere Symonds, een voormalige communicatiechef van de Conservatieve Partij, waren al ruim een jaar verloofd, maar trouwen kwam er vanwege de lockdownbeperkingen niet van. Vorige week dook het gerucht op dat ze over een jaar zouden trouwen, als de coronacrisis wellicht voltooid verleden tijd is en er een groot feest kan worden gehouden. In werkelijkheid waren er plannen gemaakt om dit weekeinde stilletjes te trouwen.

Voor Johnson is dit zijn derde huwelijk. Zijn eerste, met studiegenoot Allegra Mostyn-Owen, liep snel op de klippen. Dat zat er aan te komen want de 23-jarige bruidegom had, zo melden zijn biografen, op de grote dag een deel van zijn pak – broek en schoenen – vergeten mee te nemen. Nog voor de ceremonie raakte hij zijn ring kwijt, terwijl het huwelijkscertificaat na afloop verfrommeld in een zak van zijn geleende broek werd aangetroffen. Het huwelijk was het einde van de relatie in plaats van het begin, zo keek de bruid later terug.

Zijn tweede huwelijk, met Marina Wheeler, duurde langer. Een kwart eeuw was hij samen met deze vooraanstaande advocate, wat een klein wonder was gezien alle affaires die Johnson had door de jaren. Drie jaar geleden was Wheelers geduld eindelijk op en korte tijd later werd Johnson met de jongere Symonds gesignaleerd. Afgelopen jaar heeft ze regelmatig de krantenkoppen gehaald wegens de dure inrichting van de ambtswoning en haar ruzie met Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van haar echtgenoot.

Verbazing

Dat het stille huwelijk plaatsvond in een katholieke kathedraal heeft enige verbazing gewekt, met name in katholieke kringen. Symonds is overtuigd rooms-katholiek. Boris Johnson, daarentegen, was gedoopt als katholiek, de wens van zijn moeder, maar keerde de roomse kerk in zijn tienerjaren de rug toe door zich te laten bevestigen als een Anglicaan. De katholieke priester en schrijver Xander Lucie-Smith vroeg zich zondag af of zijn kerk de regels misschien wat losjes heeft geïnterpreteerd voor de Britse premier.

De Britse katholieke kerk erkent geen echtscheiding en hertrouwen in de kerk is dan ook niet toegestaan als de eerste partner nog in leven is. De katholieke wet staat gewoonlijk het hertrouwen in de kerk van degenen wier voormalige echtgenoot of echtgenoten nog in leven zijn niet toe. Johnson is in 1993 gescheiden van Mostyn-Owen, en voltooide zijn scheiding van zijn tweede vrouw, Marina Wheeler, in november vorig jaar.

Pater Mark Drew, een assistent-priester in Warrington, tweette in reactie op het nieuws: ‘Kan iemand mij uitleggen hoe Boris Johnson, die de katholieke kerk de rug heeft toegekeerd en tweemaal gescheiden is, kan trouwen in de kathedraal van Westminster, terwijl ik te goeder trouw praktiserende katholieken die een tweede kerkelijk huwelijk willen, moet zeggen dat dat niet mogelijk is?’

Kort voor de ceremonie werden bezoekers van de kathedraal, zo wist The Sun te melden, verzocht het gebouw meteen te verlaten wegens de ‘lockdown'. Daarna arriveerde een stralende Symonds, gekleed in een bruidsjurk met bloemetjesmotief.