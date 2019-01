Katholieke school in verlegenheid gebracht door beledigen schoolkinderen van inheems oorlogsveteraan

Leerlingen van een katholieke middelbare school in Kentucky worden mogelijk van school gestuurd voor het beledigen en intimideren van een inheemse oorlogsveteraan. In de Verenigde Staten is dit weekeind met afschuw gereageerd op een filmpje waarop de zien is hoe een van de jongens provocerend vlak voor een oudere stamoudste blijft staan die bezig is met een ceremoniële zang terwijl hij zichzelf begeleidt op een trommel.

De leerlingen hadden meegelopen in een anti-abortusdemonstratie in Washington toen ze stuitten op een mars voor inheemse volkeren. Op het filmpje is te zien dat de jongens, die petjes met president Trumps verkiezingsslogan ‘Make America great again’ dragen, om de 64-jarige Nathan Philips gaan staan en hem uitlachen. Ze joelen beledigende en racistische teksten als ‘bouw die muur’.

In Amerikaanse media reageerde Philips aangedaan. Hij voelde zich bedreigd, verdrietig en geïntimideerd en zei te betreuren dat de jongens over een muur repten. ‘Dit is ons land, hier horen geen muren te staan. Laat de jongens liever hun best doen om Amerika echt weer beter te maken‘, zei hij, verwijzend naar de verkiezingsslogan van Trump.

Zondagmiddag kwam er een nieuw detail naar buiten dat het gedrag van de jongens mogelijk in een ander daglicht plaatst. Naar nu blijkt is Phillips expres voor de jongens gaan staan omdat hij wilde verhinderen dat zij slaags raakten met een groep religieuze zwarte activisten van de zogeheten Black Hebrew Israelites. Op een filmpje is te zien dat de activisten de jongens provoceerden met opruiende teksten. Om te voorkomen dat de twee groepen elkaar in de haren zouden vliegen is Phillips tussen hen in gaan trommelen en zingen ‘om de vrede te bewaren‘. De jongens zouden hun woede toen op hem hebben gericht.

De school van de jongens, Covington Catholic High School, en het bisdom van Covington hebben zaterdag in een gezamenlijke verklaring afstand genomen van het gedrag van de jongens en hun verontschuldigingen aangeboden aan Philips. ‘Dit gedrag is tegenovergesteld van wat de Kerk leert over waardigheid en respect voor andere mensen. We zullen de zaak onderzoeken en gepaste maatregelen nemen. Dat kan ook betekenen dat ze van school worden gestuurd.’

Angela Arnett-Garner, een van de initiatiefnemers van de Mars voor Inheems Volkeren, die in 2017 voor het eerst werd gehouden, zei in de Louisville Courier Journal niet verbaasd te zijn over het gedrag van de jongens, gezien het hatelijke klimaat dat president Trump heeft geschapen. Ze verwees naar zijn opmerking over Pocahontas waarmee hij eens refereerde aan een congreslid van inheemse afkomst. ‘Het racisme in dit land is geëxplodeerd sinds hij in het Witte Huis zit. Mensen voelen zich gerechtvaardigd om racistisch te zijn en hun racistische denkbeelden uit te dragen.’

Het gedrag van de jongens wordt in de Verenigde Staten nog extra aanstootgevend gevonden omdat Philips gevochten heeft in de Vietnam-oorlog. Deze man heeft voor ons land gestreden en verdient respect, is de teneur op sociale media. ‘Deze haat, respectloosheid en intolerantie laten zien hoe het algemeen fatsoen is verdwenen onder deze regering. Hartverscheurend’, schreef ze op Twitter.