Katholieke priesters krijgen meer dan 40 jaar cel voor misbruik dove kinderen

Slachtoffers van het misbruik en sympathisanten juichen buiten de rechtszaal als zij het vonnis horen. Beeld AFP

De Argentijn Horacio Corbacho (59) en de Italiaan Nicola Corradi (83) pleegden hun misdaden tussen 2004 en 2016 op een katholieke school voor dove en slechthorende kinderen in de stad Mendoza, in het noordwesten van Argentinië. Hier studeerden voornamelijk kinderen van arme ouders, en doordeweeks bleven zij er ook slapen. Een tuinman die op de school werkte, is ook voor misbruik veroordeeld. Hij gaat voor 18 jaar de gevangenis in.

De zaak is een schok voor Argentinië, het thuisland van paus Franciscus, en velen verwijten de kerk dat ze veel te laat heeft gehandeld. Nicola Corradi bleek bovendien al veel eerder te zijn beschuldigd van soortgelijk misbruik op het Antonio Provolo Instituut in Verona, Italië.

In totaal 15 voormalige (ook dove) studenten van deze school, hebben in 2014 een brief gestuurd aan de paus, waarin zij 24 priesters en andere medewerkers beschuldigden. Slechts één van hen werd door de kerk veroordeeld tot een leven van gebed en boetedoening, en hij mocht tevens niet meer in de buurt van minderjarigen komen. Drie anderen kregen van het Vaticaan een waarschuwing. Geen van de zaken kwam in Italië voor de rechter.

Nicola Corradi (rechts, in rolstoel), Horacio Corbacho (links) en de voormalige tuinman Armando Gomez (midden) in de rechtszaal. Beeld AFP

De naam van Corradi stond ook in de brief, maar hij hoorde niet bij degenen die werd gestraft of gewaarschuwd. Argentijnen vragen zich bovendien af waarom het Vaticaan hem, ondanks de beschuldigingen, toch in Mendoza handhaafde.

‘Perfecte slachtoffers’

De ouders en de kinderen van de Argentijnse school werden door aanklagers omschreven als ‘de perfecte slachtoffers’ omdat zij niet goed konden communiceren. Het werd de kinderen bovendien verboden om gebarentaal te gebruiken, zodat ze aan niemand konden vertellen wat er met hen was gebeurd.

‘Je hebt geen idee hoe belangrijk dit voor ons is’, zegt één van de vaders, Ariel Lizárraga, tegen The Washington Post. ‘De kerk probeerde het misbruik te verhullen, maar deze priesters verkrachtten en misbruikten onze kinderen. Onze dove kinderen! Vandaag stopt het taboe om priesters te beschuldigen.’

‘Het Argentijnse hof heeft de getraumatiseerde kinderen een gevoel van gerechtigheid gegeven, waar de katholieke kerk dat heeft nagelaten’, zei Anne Barett Doyle, medeoprichter van de database BishopAccountability.org tegen persbureau AP. Ze voegde eraan toe dat de paus ‘verantwoordelijkheid moet accepteren voor het onvoorstelbare lijden van deze kinderen’.

De paus heeft nog niet gereageerd op de zaak, maar in 2017 stuurde het Vaticaan twee Argentijnse priesters om te onderzoeken wat zich in Mendoza heeft afgespeeld.