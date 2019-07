Kartelwaakhond: zzp’ers mogen collectieve afspraken maken over minimumtarieven

Het logo van Autoriteit Consument & Markt. Beeld ANP

Onderlinge afspraken tussen ondernemers over hogere tarieven zijn vaak door de ACM verboden, omdat die de prijzen voor de consument opdrijven. Met de leidraad wil de ACM duidelijkheid verschaffen over wanneer dit soort afspraken wel zijn toegestaan.

‘Markten werken niet goed als zzp’ers door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen’, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, in een persbericht. ‘Deze leidraad laat zien welke mogelijkheden zzp’ers hebben om hun inkomen te verbeteren.’

De ACM omschrijft drie situaties waarin zzp'ers dit kunnen doen. Ten eerste als zij in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers van een bedrijf. In dat geval zijn zij geen ‘ondernemer’ in de zin van de Mededingingswet, en is het kartelverbod niet op hen van toepassing.

Ten tweede als zzp'ers onderling of in de cao afspreken dat zij het door het kabinet aangekondigde minimumtarief nu al gaan hanteren. Dat tarief is 16 euro per uur en gaat in 2021 van kracht.

Als zzp'ers met hun opdrachtgever afspreken dat een bepaald minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen, mogen zij ook prijsafspraken maken.