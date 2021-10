Kartelafspraken in frituurvethandel: 4 miljoen euro boete voor twee grote inzamelaars

De jongste frituurvetfraude draait rond het Amsterdamse bedrijf Quatra, dat onder meer samenwerkt met McDonald’s, KFC en biefstukketen Loetje. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Dit meldt de ACM dinsdag. Door de Europese bijmengverplichting van biodiesels (uit onder meer frituurvet) door fossiele autobrandstoffen, is een omvangrijke markt ontstaan. En die blijkt tamelijk fraudegevoelig.

Quatra

De frituurvetfraude draaide onder meer rond Olthuis Recycling uit Dronten en het voormalige Rotie. Dit laatste bedrijf is inmiddels opgegaan in het in Amsterdam gevestigde Quatra, dat onder meer samenwerkt met McDonald’s, KFC en biefstukketen Loetje.

Het Belgisch familiebedrijf Segeco, dat in juli 2019 hoofdrolspeler Rotie kocht onderbracht bij Quatra, werd naar eigen zeggen in 2020 verrast door het ACM-onderzoek. Het betreurt de gang van zaken van voor de overname. Omdat het bedrijf, net als de andere betrokken bedrijven, meewerkte aan de procedure van de ACM, vielen de boetes lager uit.

De ACM ontdekte dat Rotie van 2012 tot en met 2018 met Olthuis Recycling en een ander, inmiddels failliet, bedrijf afspraken maakte over inkoopprijzen met het idee deze zo laag mogelijk te houden en zo hun winstmarges te verbeteren. Ook verdeelden zij onderling hun leveranciers en deelden ze per e-mail en Whatsapp concurrentiegevoelige informatie met elkaar. Vooral kleine restaurants en snackbars zijn hiervan slachtoffer geworden.

Serieuze kras

De reputatie van de duurzaam geachte biodiesel uit frituurvet kreeg in 2019 de eerste serieuze kras. Toen bleek een bedrijf uit Kampen er op grote schaal mee te frauderen. In het buitenland waren toen al vergelijkbare praktijken aan het licht gekomen. Ook Sunoil heeft de aandacht van Justitie. Het bedrijf uit Emmen, dat het sjoemelende bedrijf uit Kampen opkocht, zou reguliere diesel als biodiesel hebben gelabeld.

De kartelkwestie rond de vethandelaren is van kleinere orde. De Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit bracht deze in 2018 aan het licht, waarna de ACM het onderzoek startte. Naast de bijna 4 miljoen euro boete voor de betrokken bedrijven, legt de autoriteit drie verantwoordelijke leidinggevers in totaal een persoonlijke boete op van 190 duizend euro.