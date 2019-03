Karadzic krijgt in hoger beroep alsnog levenslang voor onder andere de genocide in Srebrenica

Radovan Karadzic woensdag in de rechtszaal in Den Haag. Beeld AFP

De uitspraak is een forse nederlaag voor Karadzic. Hij vocht drie jaar geleden zijn veroordeling aan voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden om de straf van tafel te krijgen. Karadzic kan tegen de nieuwe veroordeling niet meer in beroep gaan.

De Bosnisch-Servische leider is een van de belangrijkste hoofdrolspelers van de oorlog die tot nu toe is veroordeeld door het tribunaal. Tussen 1992 en 1995 vielen meer dan 100 duizend doden. Karadzic, die na een jarenlange klopjacht in 2008 in Servië werd gearresteerd, heeft altijd gezegd niets te hebben geweten van het Srebrenica-drama.

Maar volgens de rechters was zijn straf in eerste aanleg veel te laag gezien de ‘buitengewone ernst’ van de misdaden en het feit dat hij hiervoor verantwoordelijk was. Karadzic hoorde de uitspraak, die betekent dat hij de rest van zijn leven in een cel zal moeten slijten, onbewogen aan.

Volgens de Deense rechter Vagn Joensen is levenslang op zijn plaats gezien de ‘enorme schaal en systematische wreedheid’ van de misdaden die Karadzic heeft begaan. ‘Karadzic slaagde er niet in om met succes de eerdere conclusies aan te vechten over zijn intentie om genocide te plegen’, aldus Joensen over het hoger beroep van de Bosnisch-Servische leider.

In een herdenkingscentrum in het Bosnische Potocari voor de slachtoffers van Srebrenica, wordt met blijdschap gereageerd op de levenslange straf voor Karadzic. Beeld Reuters

Applaus in de zaal

Er klonk direct applaus in de rechtszaal toen Joensen de voormalige Bosnisch-Servische leider levenslang oplegde. Enkele tientallen nabestaanden van de slachtoffers hadden zich bij de VN-rechtbank verzameld om de uitspraak aan te horen. Zij zeiden van tevoren dat ze alleen genoegen zouden nemen met levenslang.

Ook in het herdenkingscentrum in Srebrenica en in de Bosnische hoofdstad Sarajevo werd de zitting live gevolgd. Enkele moeders van moslimmannen die in de zomer van 1995 werden geëxecuteerd door Bosnisch-Servische eenheden, barstten direct in huilen uit toen bleek dat Karadzic nooit meer vrij zou komen.

Het enige lichtpuntje voor Karadzic was dat de rechters opnieuw weigerden om hem te veroordelen voor een tweede genocide-aanklacht. Het ging hier om de verdrijving in 1992 door Servische strijders van moslims en Kroaten uit dorpen die onder controle stonden van de Serviërs. De aanklagers waren in beroep gegaan tegen de vrijspraak van Karadzic voor deze aanklacht.