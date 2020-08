Kapjesplicht Rotterdam: twijfel, tevredenheid, argwaan en verzet

Demal Svraka. Beeld Eva Faché

Demal Svraka (39)

Opticiën, eigenaar brillenzaak

‘Ik ben niet per se tegen de plicht om een mondkapje te dragen, maar ik vind het oneerlijk dat het lokaal wordt bepaald. Als het landelijk beleid zou zijn, is dat makkelijker te verteren voor mij. Vanuit mijn zaak aan de Meent heb ik uitzicht op een andere brillenzaak, aan de Pannekoekstraat. Daar geldt de plicht niet, waardoor de zaak het financieel niet zal voelen. Als ondernemer heb ik zware economische klappen te verduren en door deze plicht nog eens extra. De gemeente en verhuurders zijn niet bereid met ons mee te denken. Als iemand in mijn winkel een bril wil komen uitzoeken, dan gaat dat vanaf nu moeilijk. Het gezicht is belangrijk bij het uitzoeken van een bril. Van de gemeente mogen mijn klanten hun mondkapje ‘eventjes’ afzetten bij het passen. Maar wat betekent dat nou? Soms passen klanten wel twintig brillen.’

Lea (links), Kim (midden) en Lily (rechts). Beeld Eva Faché

Kim (39, ‘geen achternaam’) met dochters Lily (9) en Lea (7)

Moeder

‘Wij wonen in Zwitserland en zijn nu op bezoek bij mijn ouders. De meisjes weten dat zij eigenlijk niet verplicht zijn om een kapje te dragen, maar het dragen voelt beter en veiliger voor hen. Wij kiezen ervoor om ons mondkapje overal te dragen, ter bescherming van mijn ouders die al behoorlijk op leeftijd zijn. Maar we willen eigenlijk iedereen beschermen. Op straat deinzen mensen ervoor terug en houden ze dus automatisch afstand, ik merk dat het mij ook helpt bij het naleven van de andere maatregelen. Natuurlijk is het even wennen, net zoals je eraan moet wennen om een fietshelm of beha te dragen. Dat het straks met de warmere temperaturen wat vervelender kan worden, maakt me niet uit; je gaat toch ook niet zonder je kleding naar buiten?’

Steffen Elgersma. Beeld Eva Faché

Steffen Elgersma (49)

Leraar Nederlands

‘Mij wordt egoïsme verweten, maar je moet ook in het mondkapje geloven. Ik geloof daar niet in. Hugo de Jonge geloofde daar heel lang ook niet in en nu ineens wel. Het is een gekte, we wandelen allemaal in een nachtmerrie. Iedereen slaapt en heeft zo niet door dat onze vrijheden worden afgepakt. Ik voorspel dat we straks als Rotterdammer nergens meer een keuze in hebben. Het is moeilijk om positief te blijven, maar ik haal veel energie uit de Walks of Freedom die ik elk weekend organiseer. Voor mij is het 1940 all over. Als de politie mij straks verplicht om een mondkapje te dragen, dan lever in mijn paspoort in. Dan hoef ik geen Nederlander meer te zijn. Ik laat me de mond niet snoeren!’

Christine Wolfs. Beeld Eva Faché

Christine Wolfs (59)

Docent NT-2

‘Ik heb het liever over muilkorven. Dit beleid is tegen ons bedoeld, omdat het systeem wil dat we onze mond houden. Waar in de wet staat dat er geëxperimenteerd mag worden met mensen? De burgemeester heeft het recht om te zorgen voor onze gezondheid, maar onze gezondheid wordt hiermee juist verslechterd. De overheid staat niet stil bij mensen die niet gebaat zijn bij zo’n kapje, astmapatiënten bijvoorbeeld. De meerderheid lijdt nu onder iets wat minder dan 1 procent van de bevolking raakt. Ik heb het dan over vermeende coronapatiënten, want ik ga uit van hoogstens twee zieken. En zelfs daar ben ik niet zo zeker van.’

Ben Versteegen. Beeld Eva Faché

Ben Versteegen (29)

Kraanmachinist

‘Ik had nog niet eerder een mondkapje op gehad. Ik woon in de polder en reis niet met het openbaar vervoer. Momenteel werk ik als kraanmachinist op de Coolsingel waar de draagplicht geldt. Ook tijdens het besturen van de kraan ben ik verplicht om een mondkapje te dragen. Daar heb ik me dan maar naar te schikken, al is het nog wel even wennen.

‘Ik begrijp wel waarom de plicht op de Coolsingel geldt, het is een van de drukste plekken van Rotterdam. Maar ik weet niet of het gezegd kan worden dat de mensen elkaar hier besmetten. Straks als ik ga lunchen in de keet kan het kapje gelukkig weer af.’

Nicolas Huet (30

Architect uit Frankrijk

Nicolas Huet. Beeld Eva Faché

‘Ik ben hier op vakantie en was niet op de hoogte van de mondkapjesplicht in drukke winkelgebieden. Een voorbijganger wees mij er net op. Ik vind het eigenlijk wel goed dat het verplicht wordt gesteld. Medisch effect heeft het natuurlijk niet, maar anderen voelen zich er wel veiliger door. In de loop van de dag zullen de temperaturen oplopen en dan verwacht ik dat het voor mij vervelend gaat worden; ik heb een flinke baard. Het verstandigst voor mij is dan ook om veel binnen te blijven.’

Celine Langstraat (29). Beeld Eva Faché

Celine Langstraat (29)

verkoper mondkapjes, Beursplein Zero

Celine: ‘Sinds 10 maart verkopen we op deze plek handgels en allerlei soorten mondmaskers. Gisteren hadden we het erg druk en toen moest ik wel denken aan het hamstergedrag toen de lockdown werd aangekondigd. Ik vind het verschrikkelijk dat corona zo blijft toeslaan. Het is terecht dat de draagplicht wordt ingevoerd, maar eigenlijk zou dit experiment in het gehele land moeten gelden. We doen het allemaal of we doen het allemaal níet.

‘Nederland had dit in navolging van een land als Spanje veel eerder moeten doen; Europa is toch één? Het is wel erg voor de lokale winkeliers, die zullen het in hun portemonnee gaan voelen. Klanten zullen hoogstwaarschijnlijk wegblijven uit de Rotterdamse winkelstraten. Winkelen kunnen ze ook in Dordrecht.’