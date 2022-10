Kapiteins betrokken bij bootongeluk Terschelling na verhoor weer naar huis

Een veerboot met de vlag half stok vertrekt uit de haven van Harlingen. Beeld ANP

Na de botsing met sneldienst Tiger, vrijdag rond kwart over zeven in de ochtend, raakten alle acht opvarenden van watertaxi de Stormloper te water. Al gauw haalden toegesnelde hulpdiensten vier personen uit het water. Even later werden twee andere personen levenloos aangetroffen. Een volwassen man en een 12-jarige jongen worden nog vermist, maar de hoop dat zij nog leven is vervlogen.

Het onderzoek dat de Landelijke Eenheid vrijdag begon, is zaterdagochtend ‘nog in volle gang’, meldt de politie. Na hun verhoor mochten de kapiteins van de twee schepen, evenals de stuurman van de snelboot, weer vertrekken. De drie personen blijven wel verdachten en moeten beschikbaar blijven voor het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens nieuwssite NU.nl voeren beide boten harder dan de 20 kilometer per uur die op dat deel van de Waddenzee is toegestaan. Uit data van botensite Marinetraffic.com zou blijken dat de Tiger een paar minuten voor het ongeluk nog een snelheid van ongeveer 54 kilometer per uur aantikte. De Stormloper voer op het laatste meetmoment ongeveer 29 kilometer per uur.

De politie laat weten dit soort data ook te bekijken, maar dat het ‘te voorbarig’ is om al conclusies te trekken. ‘We hebben radarbeelden en marifoonverkeer opgevraagd, getuigen gehoord en ook het technisch onderzoek naar de boten gaat door’, aldus de woordvoerder. ‘Al die puzzelstukken bij elkaar moeten ons vertellen wat er precies is gebeurd.’

Als de weersomstandigheden het toelaten, gaat de zoektocht naar de laatste twee vermisten de hele dag verder. De politie heeft een boot ingezet met aan boord specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Op basis van de stroming, de wind en het tij bepalen zij hun zoekgebied. Als het nodig is, kunnen ze ook sonarapparatuur inzetten.

Het gemeentehuis van Terschelling opent zaterdagochtend om 10 uur zijn deuren ‘voor mensen die een vraag hebben over het incident of die iets willen delen’, meldt de gemeente op Twitter. Burgemeester Caroline van de Pol is op de bijeenkomst aanwezig. Zij vertelde vrijdag dat ‘verdriet en rouw heersen op het eiland’.