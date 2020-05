Kapitein Tom Moore vindt navolging in Rusland met inzamelingsactie

De Britse veteraan Tom Moore (100) is na een week zijn eerste plek in de Britse hitlijsten kwijt. Moore zakte met zijn versie van You'll Never Walk Alone, waarvan alle opbrengsten naar de Britse gezondheidsdienst NHS gaan, naar de 21e plek. Beeld EPA

Korneva besloot ook een actie te beginnen voor Russische artsen en verplegers die coronapatiënten behandelen, nadat zij had gehoord van het succes van de actie van Moore. De oorlogsveteraan hoopte 1.000 pond in te zamelen door tot zijn honderdste verjaardag heen en weer te lopen in zijn tuin, maar het werden tientallen miljoenen ponden. Op zijn verjaardag werd hij vorige week bedolven onder kaarten uit heel de wereld.

Nu neemt Korneva, die in het Rode Leger bij de luchtafweer diende, bij Stalingrad vocht en deelnam aan de inname van Berlijn, iedere dag een video op met herinneringen uit de oorlog. ‘Dag Tom, ik hoorde over wat u deed. U bent een sterk mens en een echte soldaat’, begon ze de video die ze voor zijn 100ste verjaardag opnam. ‘Samen overwonnen we in 1945 het fascisme en nu vechten we samen tegen dit virus.’ Als verjaardagscadeau belooft ze sokken voor hem te breien.

Er zijn plannen om een video-ontmoeting te organiseren tussen Korneva en Moore, die inmiddels de rang van kolonel heeft gekregen.

Tot nu toe bracht de actie van Korneva bijna 20 duizend euro op, maar dat bedrag zal de komende dagen vermoedelijk oplopen. Op 9 mei vieren de Russen de Dag van de Overwinning, 75 jaar geleden op Hitler-Duitsland. Voor die dag stond een grootscheepse militaire parade op het Rode Plein op het programma, maar alle feestelijkheden zijn afgelast vanwege de coronacrisis.

Rusland is zwaar getroffen door het virus. Maandag rapporteerden de autoriteiten 10.581 nieuwe gevallen. Het was de tweede dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de tienduizend uitkwam. In totaal hebben nu ruim 145 duizend mensen in Rusland het virus opgelopen. Ook premier Michaïl Misjoestin ligt met covid-19 in het ziekenhuis.

Vooral in Moskou heeft het virus hard toegeslagen. Ambulances met coronapatiënten moesten vaak uren bij ziekenhuizen wachten voordat zij hun patiënt konden afleveren. De ambulancediensten klagen nu over een nijpend tekort aan personeel: veel verplegers, artsen en ambulancechauffeurs zijn zelf door het virus geveld.