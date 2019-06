Kapitein Sea-Watch opgepakt in haven van Lampedusa

Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, lag al ruim twee weken voor de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen. De 31-jarige Duitse kapitein Carola Rackete is direct na aankomst gearresteerd door de politie. Het Italiaanse Openbaar Ministerie verdenkt haar van medeplichtigheid aan mensensmokkel en overtreding van het zeerecht.

‘Ik weet dat het riskant is’, zei Rackete voordat zij aanmeerde, ‘maar de 42 mensen aan boord zijn uitgeput.’ De migranten, die op 12 juni door het schip waren gered voor de kust van Libië, waren zeeziek en uitgedroogd, hadden medische hulp nodig of lijden aan posttraumatische stress door hun verblijf in Libië.

