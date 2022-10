Kanye West koopt omstreden Twitter-alternatief Parler

Kanye West als bezoeker van de London Fashion Week eind september. Beeld GC Images

De huidige eigenaar van Parler, Parlement Technologies, maakte de voorgenomen overname maandag officieel bekend. Hoeveel Kanye West betaalt om de app en site geheel in handen te krijgen, is niet duidelijk. ‘In een wereld waarin conservatieve meningen als controversieel worden beschouwd, moeten we ervoor zorgen dat we het recht hebben om ons vrij te uiten’, zo zegt de muzikant in een verklaring.

Het vooral bij uiterst rechts populaire Amerikaanse platform presenteert zichzelf als een alternatief voor de grote bekende namen als Facebook, Instagram of Twitter: een plek waarop iedereen zonder censuur of ingrepen zijn mening kan geven. Precies dit radicale uitgangspunt heeft Parler naast bekendheid ook problemen gegeven.

Zo werd de app na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 uit de appwinkels van zowel Apple als Google geweerd. Dit gebeurde vanwege de rol die het platform speelde bij de oproepen van Trump-aanhangers om geweld te gebruiken bij de bestorming. Een paar dagen na de bestorming verdween ook de site omdat Amazon (op wiens servers de site draaide) de stekker eruit trok.

Inmiddels zijn zowel site als apps weer overal beschikbaar. Apple (in mei 2021) en Google (afgelopen september) zetten de app pas weer in hun appwinkels nadat ze toezeggingen kregen over het moderatiebeleid. Met andere woorden: een totale meningenvrijplaats is zelfs Parler niet.

Het platform werd in 2018 opgericht door John Matze en Rebekah Mercer, Trump-aanhanger en dochter van investeerder Robert Mercer, die op zijn beurt weer mede-eigenaar is van de alt right-nieuwssite Breitbart. Matze werd in mei vorig jaar vervangen als ceo door George Farmer. Deze verwelkomt de komst Kanye West bij zijn ‘oncancelbare’ platform. ‘Deze deal gaat de manier waarop de wereld denkt over vrijheid van meningsuiting veranderen’, voorspelt Farmer. Ye, zoals West zich tegenwoordig noemt, hoeft volgens Farmer ‘nooit meer bang te zijn’ om van sociale media te worden verwijderd.

Onlangs was dat wel nog het geval, toen kort na elkaar Instagram en Twitter het account van Ye blokkeerden na verschillende antisemitische berichten van de muzikant, die in 2016 de diagnose bipolaire stoornis kreeg en sindsdien openlijk praat over zijn worstelingen met zijn mentale gesteldheid en zijn depressies en paranoia.

Naar verwachting zal de deal in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond.