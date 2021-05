Kantoren internationale pers in Gaza getroffen bij luchtaanval, gebouw was ontruimd

Het moment dat de toren instort. Beeld REUTERS

Een Israëlische legerwoordvoerder verklaarde dat het gebouw is bestookt omdat daar materieel van de militante Palestijnse beweging Hamas lag. Op Twitter beschuldigt het Israëlische leger Hamas ervan dat het internationale media gebruikt als ‘menselijk schild’ door het materieel in hetzelfde pand onder te brengen.

De bureauchef van Al Jazeera in Gaza, Wael al-Dahdouh, noemde het ‘vreselijk’ dat burelen van internationale media zijn aangevallen. AP-topman Gary Pruitt liet weten ‘geschokt en ontzet‘ te zijn door de actie van de Israëliërs. ‘De wereld zal minder goed weten wat zich in Gaza afspeelt door wat er vandaag is gebeurd.’

De Amerikaanse regering zou Israël zaterdag meteen hebben aangesproken over de raketaanval. ‘We hebben direct aan de Israëli’s gecommuniceerd dat het waarborgen van de veiligheid van journalisten en onafhankelijke media een primaire verantwoordelijkheid is’, aldus Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki op Twitter.

Het getroffen gebouw is de Al Galaa-toren. Beeldmateriaal van de aanval was te zien in de live-uitzending van Al Jazeera. Vooraf werden de mensen in het gebouw door het Israëlische leger gewaarschuwd dat er een aanval op handen was, waarna het gebouw ontruimd werd. Naast internationale media zitten er andere kantoren en ook appartementen in het gebouw. Het is nog onbekend of er doden of gewonden zijn gevallen.

This is the moment an Israeli airstrike struck a high-rise building in Gaza as journalist Youmna Al Sayed reported live for Al Jazeera from a neighbouring building on Wednesday. pic.twitter.com/bTXGjqdasV — Al Jazeera English (@AJEnglish) 14 mei 2021

Egyptische ambulances

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Het dodental in Gaza zou volgens lokale autoriteiten inmiddels zijn opgelopen tot 139. Honderden mensen zouden gewond zijn geraakt. Zaterdag bombardeerde Israël ook een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza, waarbij tien leden uit dezelfde familie omkwamen: acht kinderen en twee vrouwen.

Egypte heeft tien ambulances naar de Gazastrook gestuurd om mensen op te halen die gewond zijn geraakt door de bombardementen. Bronnen bij veiligheidsdiensten en in de medische sector zeggen dat de gewonden in Egyptische ziekenhuizen zullen worden behandeld.

Ook Hamas gaat onverminderd door met het afvuren van raketten op Israël. In de afgelopen week zouden de Palestijnen al zo’n 2.000 projectielen hebben afgevuurd, waarvan het leeuwendeel werd onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. Aan Israëlische zijde zouden inmiddels negen doden zijn gevallen.

Diplomatieke druk

Egyptische onderhandelaars zijn sinds donderdag met beide partijen in gesprek om een wapenstilstand te bewerkstelligen. Vrijdag gingen de gesprekken door, maar tot nog toe zonder resultaat. Qatar en de VN zijn betrokken bij de onderhandelingen. De BBC meldde zaterdag dat ook een Amerikaanse onderhandelaar in Tel Aviv is gearriveerd.

De VN Veiligheidsraad komt zondag opnieuw bij elkaar. Bij de twee eerdere bijeenkomsten deze week blokkeerden de Verenigde Staten – de belangrijkste ‘vriend’ van Israël – als enige van de vijftien leden een gezamenlijke verklaring om de partijen op te roepen de strijd te staken.