Kantoorpersoneel op de tram in Amsterdam: ‘Iets is beter dan niets’

Klantenservicemedewerker Machlon (28) roept de haltes af in tram 1. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor Machlon (28), werkzaam op de afdeling klantenservice op het hoofdkantoor van openbaarvervoerbedrijf GVB in Amsterdam, is de klant beroepshalve meestal een stem. Of een onzichtbare die zich per mail of telefoonbericht meldt.

Op deze doordeweekse dag is Machlon voor het eerst niet vanachter een bureau, maar daadwerkelijk op de tram doende met klantenservice. Hij is een van de tientallen GVB’ers die normaal gesproken op kantoor werken en nu, tijdelijk en vrijwillig, op de tram. Achter de servicebalie waarmee de meeste van de tweehonderd GVB-trams zijn uitgerust.

Het tekort aan conducteurs liep de afgelopen weken zo op dat de leiding van het vervoersbedrijf kantoorpersoneel heeft gevraagd op de tram bij te springen. Het is geen staatsgeheim, maar ongemerkt hebben GVB-reizigers de afgelopen weken met tijdelijke, onervaren conducteurs gereisd.

Die hebben een e-learningcursus (Machlon: ‘Kostte me drieënhalf uur’) en een dagje meerijden met een echte conducteur achter de rug. Daarna mochten ze zelf achter de servicebalie plaatsnemen.

‘O zeker, managers hebben zich ook gemeld. De mijne bijvoorbeeld’, zegt de woordvoerster van het GVB. Machlon, op de eerste dag van zijn tijdelijke baan: ‘Ik vind dit heel dynamisch. Ik wil dit best tot medio januari blijven doen.’

Honderd bestuurders nodig

Dat is dan mooi meegenomen, want de vraag naar personeel op de Amsterdamse tram houdt voorlopig aan. Volgend jaar zijn honderd extra trambestuurders (alleen al veertig voor de nieuwe Amstelveenlijn) en vijftig extra conducteurs nodig.

Het Amsterdamse vervoersbedrijf kampt met een probleem dat ook veel vervoersbedrijven elders bekend voorkomt: te weinig ‘rijdend personeel’. Het aantal reizigers blijft groeien, het ov-netwerk breidt uit, het conducteurs- en bestuurdersbestand vergrijst, het pensioenakkoord draagt ook nog eens bij aan het tekort.

Op de dag van zijn debuut als conducteur is Machlon terechtgekomen op tramlijn 1. Die rijdt van Osdorp naar station Muiderpoort. Hij is de dag begonnen om zeven uur, de dienst houdt op om vier uur. Zijn tram met bestuurder Jeffrey meldt zich deze ochtend een kwartier later dan afgesproken bij Muiderpoort. Er stond een brug open en op het Leidseplein was het razend druk.

Een tram kan ook zonder conducteur rijden, maar balies waarachter niemand zit: dat strookt niet met wat het GVB onder ‘service’ verstaat, legt de op lijn 1 meerijdende woordvoerster uit. ‘Iedereen beseft dat deze invallers geen conducteurs zijn. Het is een echt vak. Je moet gastheer of -vrouw zijn, productkennis hebben en het lijnennet kennen. Maar iets is beter dan niets.’

Machlon wijst passagiers de weg naar Artis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toeristen

‘Het is zeker een serieus vak’, concludeert Machlon na enkele uren conducteurschap. Kennelijk niet een vak waarvoor de mensen in de rij staan, moet een andere conclusie zijn, gezien de vrijwel permanente wervingscampagnes van het GVB. Machlon is meer iemand van de positieve benadering: ‘Voor mijn gewone werk is het heel nuttig dat ik dit meemaak.’

Lijn 1 voert van oost-Amsterdam naar west en vice versa, via onder meer het Leidseplein en de Overtoom. Wat Machlon opvalt: lijn 1 is geen toeristentram, waardoor hij weinig hoeft te verkopen of uit te leggen. Wat hem ook opvalt: instappende passagiers lopen veel te weinig door naar een deel van de tram waar nog wel ruimte is.

Ergens op de Overtoom krijgt Machlon wel met een ogenschijnlijke toerist te maken, die vraagt of hij ‘to the zoo’ gaat. Machlon legt uit dat een overstap vereist is en mist volgens de GVB-woordvoerster de ‘klassieker’ onder de GVB-grappen: ‘Gaat u naar Artis?’ ‘Helaas niet, ik moet werken.’

Bij begin- en eindpunt Osdorp zegt bestuurder Jeffrey dat hij geen idee had dat zijn collega voor de dag normaal een kantoorbaan heeft. Hij dacht dat Machlon een conducteur in opleiding was en had de korte pauze eigenlijk willen benutten voor een korte ‘ontgroening’: door te checken hoe het staat met de kennis van de conducteur over bijvoorbeeld het Amsterdamse stratenplan, de prijs van kortingskaartjes en het bedieningspaneel bij de servicebalie.

Tram 1 rijdt van Osdorp naar station Muiderpoort. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dichte deur

Het is geen kritiek, maar het is de bestuurder wel opgevallen dat zijn conducteur de deuren geregeld te langzaam opent en sluit. Vooral dat laatste. Als lijn 1 steeds maar weer de deuren opent voor sprintende klanten, dan loopt het reisschema helemaal in de soep, zegt Jeffrey.

Zo leert ook de geroutineerde tramreiziger elke dag weer bij. Terwijl Machlon een paar keer vriendelijk glimlachend poogt een op de deur bonkende reiziger van dienst te zijn, blijft die deur potdicht en wordt de tram in gang gezet – hoezeer Machlon ook probeert op het gele knopje linksonder op zijn bedieningspaneel te drukken of het ergens in de cabine verstopte pedaal in te trappen.

De bestuurder kan alle deuren vergrendelen, wat de conducteur ook probeert. En de bestuurder weet dat tijd belangrijk is. Terwijl Machlon bijna radeloos probeert die ene klant nog net de tram in te helpen, gaat het voertuig alweer rijden. Voor wie een beetje kan liplezen is de boodschap van de klant duidelijk, maar Machlon blijft vriendelijk lachen.