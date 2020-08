Kantoor strafrechtadvocaat Kuijpers in centrum Amsterdam beschoten

Advocaat Jan-Hein Kuijpers komt aan bij de rechtbank op Schiphol. Beeld ANP

‘We hebben totaal geen idee uit welke hoek dit komt’, zegt Kuijpers vanaf zijn vakantieadres. ‘Dat hebben we ook aan de politie verteld.’ Zijn kantoorgenoten in Amsterdam proberen het werk weer op te pakken.

Deken Evert Jan Henrichs van de Amsterdamse Orde van Advocaten noemt de beschieting ‘schokkend’. Hij werd rond 9.00 uur vrijdagmorgen gebeld om samen met de rechter-commissaris geheimhoudersstukken van het advocatenkantoor veilig te stellen, voordat de forensische recherche het pand betrad. Ook hij heeft geen enkele aanwijzing in welke hoek de dader moet worden gezocht.

Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. De politie zette een deel van de straat af, maar de plaats delict is iniddels weer vrijgegeven. Een van de bewoners van de straat zegt dat hij tussen 04.00 uur en 06.00 uur wakker werd van één of meerdere schoten. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets hebben gehoord of gezien.

Jan-Hein Kuijpers is bekend van zijn optreden als advocaat in grote zaken. Hij vertegenwoordigt verdachten van zware misdaad, zoals Brabantse drugsverdachte Martien R. en in het verleden Willem Holleeder en Cees H., de veroordeelde drugsbaron die oud-minister Opstelten en oud-staatssecretaris Teeven ten val bracht met de zogenoemde ‘Teevendeal’ ofwel de bonnetjesaffaire.