Kantoor rechts-populistische AfD getroffen door explosie

Het getroffen kantoor van de AFD in Döbeln. Beeld EPA

De politie van de deelstaat Saksen houdt er wel rekening mee dat het mogelijk om een politiek gemotiveerd misdrijf gaat. Dit zei de politiechef van Döbeln tegen de Leipziger Volkszeitung.

De vicepremier van Saksen, SPD’er Martin Dulig, veroordeelde vrijdag op Twitter de aanval. ‘Niets kan de aanval op het AfD-kantoor in Döbeln rechtvaardigen’, aldus Dulig. ‘Geweld hoort niet bij een democratie. De AfD moet politiek worden bevochten en niet met explosies. Deze aanval helpt alleen de AfD en schaadt de democratie.’

Bij de explosie werden deuren en ramen van het pand beschadigd, evenals twee huizen ernaast en diverse auto’s. Döbeln ligt tussen Leipzig en Dresden.

Asielpolitiek Merkel

De AfD is de grootste oppositiepartij in de Duitse Tweede Kamer. De omstreden partij verzet zich al jaren tegen de migratiepolitiek van bondskanselier Merkel en diende onlangs een klacht in bij de hoogste rechter. Volgens de partij had Merkel met haar besluit in 2015 om een miljoen migranten op te nemen, zonder het parlement om goedkeuring te vragen, de constitutionele rechten van de partij geschonden. Het hof weigerde de klacht in behandeling te nemen die in mei was ingediend. Volgens de rechters had de AfD niet duidelijk genoeg gemaakt dat de rechten van de partij waren geschonden door Merkels handelwijze.