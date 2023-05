Kantoor Ficq & Partners treedt niet langer op in strafzaken met een kroongetuige

Beveiliging bij de rechtbank voor de voortzetting van het Marengo-proces op 15 mei 2023. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Dat meldde advocaat Christian Flokstra van het kantoor Ficq maandag tijdens de hervatting van het liquidatieproces Marengo, waarin verdachte Nabil B. als kroongetuige belastende verklaringen over medeverdachten heeft afgelegd.

De overheid probeert de kroongetuigeregeling te verruimen. Maar volgens het kantoor Ficq & Partners zijn er te veel oncontroleerbare procedures – zoals strafhalvering en toezeggingen voor zijn veiligheid – en kleven er ook andere nadelen aan een kroongetuige. Daardoor zou de inzet van een kroongetuige onder meer ten koste gaan van een eerlijke procesgang voor medeverdachten. Zo mogen eventuele tegenprestaties voor het afleggen van de belastende verklaringen door niemand worden getoetst, ‘behalve door het OM zelf’.

Over de auteur Wil Thijssen is politie- en justitieverslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft wekelijks de politieserie Die ene melding. Eerder was zij economieredacteur en reisjournalist.

Bovendien zouden de belastende verklaringen van een kroongetuige op z’n minst moeten worden ondersteund door een ander bewijsmiddel, betoogt Flokstra. Hij stelt dat de bewijsdrempel voor een kroongetuige op ontoelaatbare wijze is verlaagd, en dat de Marengo-rechters in hun eindvonnis ‘een begin moeten maken met het herstel daarvan’.

Oogkleppen

Het onlangs gepubliceerde, kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige laat volgens Flokstra zien dat het OM ‘oogkleppen’ op heeft. Het OM kende de opsporing een hoger belang toe dan de veiligheid van betrokkenen, en dat ging ten koste van drie mensenlevens: de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Maar ‘enige vorm van zelfreflectie vanuit de top van het OM tot aan de zaaksofficier valt niet te bespeuren.’

Flokstra refereert daarbij aan de klopjacht op Marengo-hoofdverdachte Ridouan T., toen advocaten heimelijk door rechercheurs naar Dubai werden gevolgd in hun zoektocht. En in het begin van het Marengo-proces verweet het OM verschillende advocaten informatie te hebben gelekt terwijl hun cliënten in beperkingen zaten. Van die beschuldiging bleef na een onderzoek van de deken echter weinig over.

‘Wel leidde dat onderzoek tot een verandering in de wijze waarop wij ons vak uitoefenen’, aldus Flokstra. Zo nam zijn kantoor onder meer afscheid van cliënt Saïd R., de broer van Mohammed R., een andere cliënt van het kantoor. De deken betoogde dat een cliënt mogelijk niet vrijuit durft te spreken als een kantoorgenoot medeverdachten bijstaat.

Stevig signaal

En zo moet ook het OM zich op haar positie herbezinnen, vindt Flokstra. Hij wil de problemen niet ontkennen die de advocaat annex neef van Ridouan T. heeft veroorzaakt door informatie van en naar de hoofdverdachte te lekken terwijl die in beperkingen zat. Ook wil Flokstra niet voorbijgaan aan het feit dat mogelijk hetzelfde probleem speelt bij T.’s advocaat Inez Weski, die onlangs is gearresteerd. ‘Maar het kind wordt nu met het badwater weggegooid’, en alle andere advocaten lijden onder het strengere regels die door deze incidenten zijn opgelegd, stelt Flokstra.

Hij doelt daarmee op de bemoeilijking van contact met cliënten die verblijven in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. ‘Dat kan zo niet langer. Het is tijd voor een stevig signaal. En niet alleen door ons.’

De aanhouding van T.’s advocaat Weski noemt Flokstra ‘een grote schok en opnieuw een gitzwarte bladzijde in het Marengo-proces’. Haar aanhouding toont volgens hem andermaal de verharding tussen de criminaliteit en de opsporing, waarin de ‘bufferfunctie’ van de strafadvocaat steeds meer uit het oog dreigt te worden verloren.

Flokstra benadrukt dat Weski, als raadsvrouw van de hoofdverdachte, ‘de meest complexe advocatenrol, taak en functie had van ons allemaal in dit proces, dat qua verharding zijn gelijke niet kent’.