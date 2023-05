Kansen van Erdogans voornaamste tegenstander stijgen: Muharrem Ince trekt zich terug

Muharrem Ince heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het presidentschap van Turkije. Beeld AFP

Kemal Kiliçdaroglu, de uitdager van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, heeft sinds kort een grotere kans om zondag al in de eerste ronde de presidentsverkiezingen te winnen. Muharrem Ince, een van de twee kleinere kandidaten, meldde donderdag zich uit de race terug te trekken. Dat is gunstig voor Kiliçdaroglu, leider van de Nationale Alliantie.

‘Ik doe dit voor mijn land’, zei Ince, staand voor het hoofdkantoor van zijn partij Memleket (Vaderland). Sinds de aankondiging van zijn kandidatuur had hij veel kritiek gekregen, omdat hij onbedoeld Erdogan in de kaart zou spelen door de electorale aanhang van de oppositie te splijten. Donderdag zei hij dat het kamp-Kiliçdaroglu in geval van verlies hem nu niet langer de schuld kan geven.

Nieuwe peiling

De mededeling van Ince viel samen met een bekendmaking van een nieuwe peiling van Turkijes bekendste bureau voor opinieonderzoek Konda, waarin Kiliçdaroglu een aanmerkelijke voorsprong heeft op Erdogan: 49,3 tegen 43,7 procent. Dat zou betekenen dat Erdogans uitdager door de terugtrekking van Ince al in de eerste ronde de drempel van 50 procent zou kunnen passeren. Toen de kiezers werden ondervraagd, was Ince nog in de race. Enkele maanden geleden stond hij in de peilingen nog op circa 8 procent, recentelijk was dat geslonken tot onder de 3 procent. De vierde kandidaat, de rechtse nationalist Sinan Ogan, kan volgens Konda op 4,8 procent rekenen.

De 59-jarige Ince was bij de vorige presidentsverkiezingen, in 2018, de kandidaat van de seculiere CHP, de partij die toen al acht jaar werd geleid door Kiliçdaroglu. Hij verloor toen ruimschoots van Erdogan, die al in de eerste ronde won met 53 procent van de stemmen. Ince bleef steken op 30 procent.

Vervolgens raakte hij in conflict met zijn partij, die hij verweet te zijn afgedreven van het gedachtegoed van Kemal Atatürk. Ince is aanhanger van een nationalistisch kemalisme. Eind 2020 richtte hij zijn eigen partij op, pas vijf maanden daarna stapte hij uit de CHP.

Overstappende stemmers

Volgens waarnemers zullen de meeste kiezers die van plan waren op Ince te stemmen nu overstappen naar Kiliçdaroglu. In zijn campagne had Ince immers benadrukt dat in Turkije een drastische koerswijziging nodig is; daarmee keerde hij zich vooral tegen Erdogan, niet tegen Kiliçdaroglu.

Ince wilde donderdag niet zeggen welk stemadvies hij zijn aanhang zal geven. Mogelijk zal hij dat voor zondag alsnog doen, impliciet of expliciet. De lijsttrekker van Ince’s partij in de provincie Kahramanmaras, de 49-jarige Emre Kazanci, zei vorige week tegen de Volkskrant dat zijn partijleider er niet van uitging de presidentsverkiezingen te kunnen winnen. ‘Laten we realistisch zijn, het wordt Erdogan tegen Kiliçdaroglu’, aldus Kazanci.

In de tweede ronde zou Ince dan oproepen tégen Erdogan te stemmen. ‘Alles behalve Erdogan’, zei Kazanci. ‘Ince heeft dat al vaak gezegd: nooit, nooit, nooit!’