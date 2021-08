Kans op ziekenhuisopname twee keer zo groot met deltavariant als met oorspronkelijke virus

Medewerkers op de speciale corona-ic-afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

Dat bevestigt een groot Brits onderzoek in artsenblad The Lancet waarnaar reikhalzend werd uitgekeken. Wie geïnfecteerd is geraakt met de deltavariant, heeft 2,3 keer zoveel kans op ziekenhuisopname en blijkt anderhalf keer zo vaak überhaupt medische hulp te zoeken, becijfert de groep onderzoekers van Public Health England.

‘Een heel overtuigend, belangrijk verhaal’, reageert desgevraagd arts-microbioloog Marc Bonten (Universiteit Utrecht). ‘Uit deze studie blijken eigenlijk twee dingen: delta is slecht en vaccinatie is goed.’ Want, zo blijkt ook uit de Britse gegevens: vaccins beschermen zeer goed tegen ziekenhuisopname door zowel de delta- als de alfavariant van het coronavirus. Van de haast duizend patiënten die tijdens de studieduur in het ziekenhuis belandden, was meer dan 98 procent niet of nog onvolledig gevaccineerd.

Voor Nederland betekent de verhoogde schadelijkheid van de deltavariant overigens niet dat de prognoses voor het najaar nu opeens op de schop moeten, reageert desgevraagd hoofdmodelleur Jacco Wallinga van het RIVM op de Britse resultaten. ‘Heel interessant als dit waar is, maar het betekent gelukkig niet dat onze prognoses opeens niet meer kloppen.’ De modellen van het RIVM worden immers geijkt aan de hand van het echte aantal ic-opnames. Dat voorkomt al te onverwachte verrassingen.

Twee eigenschappen

Wel is de bevinding virologisch boeiend, vindt Bonten. ‘De alfavariant bleek alleen besmettelijker te zijn dan het oorspronkelijke virus. De deltavariant is naar het zich laat aanzien dus niet alleen besmettelijker, maar ook ziekmakender en daardoor waarschijnlijk ook dodelijker’, zegt hij. ‘Dat duidt erop dat dit twee eigenschappen zijn van het virus, die kunnen losstaan van elkaar.’

De Britse onderzoeksgroep, onder leiding van biostatisticus Anne Presanis van de Universiteit van Cambridge, analyseerde de gegevens van ruim 40 duizend Schotten en Engelsen die in april en mei positief testten op corona. Op het oog hadden alle geïnfecteerden ongeveer een kans van een op vijftig om in het ziekenhuis te komen, ongeacht de variant. Maar toen de Britten de statistieken bijstelden voor risicofactoren als leeftijd, etnische herkomst en vaccinatiestatus, kwam het markante verschil in ziektelast aan het licht.

‘Onze analyse laat zien dat bij de afwezigheid van vaccinatie uitbraken met de deltavariant een grotere belasting zijn voor de zorg dan een alfa-epidemie’, aldus Presanis in een toelichting. Waarschijnlijk is de grotere ziekmakendheid een van de redenen waarom de corona-uitbraak zo hard toesloeg in sommige stedelijke gebieden van India, waar de deltavariant in december voor het eerst opdook, vermoedt Presanis.

Minder goed

Vorige week nog bracht een andere grote Britse analyse aan het licht dat vooral het vaccin van Pfizer wat minder goed presteert tegen de deltavariant. De inenting voorkomt ‘slechts’ zo’n 75 procent van de deltabesmettingen, bleek daaruit. Maar ook dat onderzoek liet zien dat de vaccins in elk geval wél ziekenhuisopnamen zeer goed tegengaan.

De deltavariant dook afgelopen lente voor het eerst op in ons land. De variant is naar schatting zo’n twee keer zo besmettelijk als het oorspronkelijke coronavirus, zoals dat anderhalf jaar geleden vanuit Italië naar ons land oversloeg. Inmiddels heeft de deltavariant in ons land de andere varianten nagenoeg volledig verdrongen en zijn haast alle besmettingen van het delta-type.