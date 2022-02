Kans op instorting tribune is groot bij veel voetbalstadions, zeggen onderzoekers

Tijdens een wedstrijd tussen Vitesse en NEC op 17 oktober 2021 in het Goffertstadion in Nijmegen, stortte een deel van de tribune in. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tot die conclusie komt RoyalHaskoningDHV, dat woensdag het onderzoek presenteerde naar het instorten van een tribune in het Nijmeegse Goffertstadion in oktober vorig jaar. In reactie op de voorlopige conclusies van het ingenieursbureau heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken alle eigenaren van Nederlandse stadions en de verantwoordelijke gemeenten waarin ze staan, opgeroepen de draagkracht van de tribunes te laten controleren. Bij die controle moet bekeken worden wat ze aankunnen en of aanpassingen nodig zijn.

Voetbaltribunes moeten in Nederland 500 kilo per vierkante meter kunnen dragen. Voor stadions van voor 2012, zoals die van NEC in Nijmegen, geldt nog 400 kilo. Tijdens de regioderby wisten Vitesse-supporters vorig jaar bij NEC krachten van 900 kilo per vierkante meter te produceren, door op hetzelfde ritme zo hoog mogelijk te springen. De staantribune brak daarbij doormidden.

RoyalHaskoningDHV berekende dat de supportersmassa van Vitesse ongeveer 350 kilogram per vierkantemeter woog. Door de betonplaat van de tribune na te bouwen, ontdekte het ingenieursbureau dat de belasting door het gezamenlijk springen minstens 2,5 keer per persoon hoger werd dan wanneer iedereen rustig op zijn plek was blijven zitten.

‘Bij het zien van de beelden leek het niet op extreem gedrag’, zegt hoofdonderzoeker Erik Middelkoop, die zelf werd verrast door de uitkomsten. ‘Je kreeg het gevoel dat dit springen vaker voorkomt. Dat dan toch de norm zover werd overschreden, vind ik wel bijzonder. Meestal ligt aan instortingen een constructiefout ten grondslag, maar we hebben ons nooit gerealiseerd dat de belasting op intacte tribunes zoveel hoger kan zijn dan waarvoor ze zijn ontworpen.’

Niemand was zich dan ook bewust van deze risico’s, zei NEC-directeur Wilco van Schaik woensdag tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten. ‘In zekere zin zijn we blij dat dit nu is gebeurd zonder dat er slachtoffers vielen.’

Constructies versterken

De bevindingen bieden een kans aan andere stadions aanpassingen te maken voordat vergelijkbare ongevallen gebeuren. Bijvoorbeeld door constructies te versterken met stalen strips, zoals na het incident gebeurde in het Goffertstadion in Nijmegen. Of door de indeling van de tribune aan te passen, zodat grote groepen niet meer opeengepakt bij elkaar kunnen springen.

Niet alleen bij staantribunes lopen supporters risico op instorting. ‘De in veel stadions gebruikte kuipstoeltjes maken het heel makkelijk om naar voren te dringen en met twee mensen tegelijk op één stoel te gaan staan’, zegt Middelkoop. ‘Stoelen met een hoge rugleuning zijn beter.’ Stangen op de staantribunes zijn volgens hem maar een deel van de oplossing. ‘Het is heel complex, er moet veel scherper worden gekeken naar de unieke bouwconstructie van een stadion.’

Naar aanleiding van het incident in het Goffertstadion heeft voetbalclub Heracles Almelo onderzoek laten doen door RoyalHaskoningDHV. De eerste ring van de tribune in stadion Erve Asito is in dezelfde periode gebouwd als De Goffert in Nijmegen. Ook in Almelo zullen versterkingen worden aangebracht en tot die tijd wordt met aanpassingen voorkomen dat te veel mensen bij elkaar kunnen staan.

Middelkoop sluit niet uit dat op basis van zijn onderzoek de norm voor piekbelasting in stadions wordt verhoogd. Die nieuwe norm geldt dan voor de bouw van nieuwe stadions, tenzij de normverzwaring zeer fors is. Bijvoorbeeld van 500 richting de 900 kilo per vierkante meter. Dan zullen ook bestaande stadions aanpassingen moeten maken aan hun constructies.