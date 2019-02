Kans op het overleven van een hartaanval is steeds groter

Vijftig jaar geleden stierf de helft van de Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, nu is dat één op de vier. Dat komt met name door de steeds betere medische zorg. Ook is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken.

Vrouwen overlijden vaker dan mannen aan een beroerte en hartfalen, terwijl mannen een acuut hartinfarct vaker niet te boven komen. Wel daalde het sterftecijfer voor mannen in veertig jaar tijd met maar liefst 70 procent; voor vrouwen is dat 61 procent.

Meer patiënten

Desondanks komen er wel steeds meer hart- en vaatpatiënten bij. Volgens de Hartstichting zijn dat er op dit moment ongeveer 1,4 miljoen: 725.000 mannen en 675.000 vrouwen. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders hart- of vaatpatiënt zijn, wat neerkomt op één op de zeven volwassenen.