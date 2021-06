Kanonnenvoer of onverwacht Oranje EK-sprookje: dit zeggen de Europese kranten

Een trainingssessie van het Nederlands elftal op het Cascade Resort in Lagos, Portugal. Beeld ANP

La Gazzetta dello Sport omschrijft de afwezigheid van de geblesseerde Van Dijk, als ‘rotsblok’, maar dat is niet het enige probleem. Volgens de Italiaanse sportkrant komt Nederland de groepsfase wel door, maar daarna fungeert Olanda door een gebrek aan ervaring als kanonnenvoer voor gelauwerde ploegen.

En er zijn meer kranten die dat zo zien: door de jarenlange afwezigheid op eindtoernooien kent de Nederlandse selectie nauwelijks spelers met ervaring op dat gebied. ‘In 2014 had Nederland nog vaste namen als Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Dirk Kuyt, Nigel de Jong en Klaas-Jan Huntelaar met meer dan zestig interlands’, schrijft het Spaanse Marca. ‘Het zijn dit jaar niet alleen de grote namen die ontbreken, maar ook de grote ervaring.’

Nederland wordt dan ook nauwelijks genoemd als favoriet tussen Frankrijk, Portugal, België en Engeland. Het Belgische De Standaard ziet Nederland als een van oudsher groot voetballand dat uit is op revanche, net als Duitsland en Spanje. In het Britse The Guardian geven dertien sportjournalisten hun voorspellingen. Frankrijk en Portugal domineren, Nederland wordt twee keer genoemd. Jonathan Liew verwacht dat Nederland de finale verliest van Frankrijk, Ewan Murray denkt dat België Nederland te sterk is in de finale. ‘Als ze de poule winnen, en dat moeten ze, dan is de route naar de finale gunstig.’

De Franse krant Le Monde beoordeelde alle 24 deelnemende landen op basis van zes kenmerken, zoals het aantal doelpunten tijdens de kwalificatie, het gemiddeld aantal tegendoelpunten, het thuisvoordeel en de internationale ervaring van de selectie.

Oranje scoort bijzonder matig, alleen qua plek op de FIFA-wereldranglijst en aantal doelpunten gaat het om een ruime voldoende, de defensieve kwaliteit krijgt een krappe 6,2. Met drie onvoldoendes heeft oranje niet alleen een slechter rapport dan de topfavorieten, maar ook dan Italië, Spanje, Denemarken en Kroatië. Bovendien scoort Nederland 0 van de 10 punten op de geluksfactor: behalve Van Dijk, mist bondscoach De Boer ook Van de Beek en keeper Cillessen.

‘Gravenberch wordt tienersensatie’

Volgens het Duitse Kicker ligt het lot van een zoete Oranjezomer in handen van Memphis Depay. ‘Op dit moment lijkt hij niet te stoppen.’ Ook Marca ziet Depay als absolute leider van het Nederlands elftal, door het gebrek aan ervaren spelers en het uitvallen van Van Dijk. ‘De vertraging van het toernooi (Depay had het toernooi vorig jaar mogelijk gemist door een zware blessure) is een zegen voor Depay – en misschien wel voor zijn land.’

Opvallend is dat meerdere media hoopvol zijn over de kansen voor Ryan Gravenberch om te schitteren. De 19-jarige middenvelder van Ajax heeft geen basisplaats in Oranje, maar krijgt wel meerdere nominaties om hét talent van deze zomer te worden. Marca plaatst hem tussen spelers als Chiesa (Juventus, Italië), Bellingham (Dortmund, Engeland) en Pedri (Barcelona, Spanje). ‘Hij speelde dit seizoen een vitale rol bij kampioen Ajax en zal zichzelf in de spotlights zetten deze zomer’, schrijft de Spaanse krant. Volgens De Standaard wordt Gravenberch een van de tienersensaties van het toernooi.

David Hinter tipt in zijn voorspelling voor The Guardian Jurriën Timber, die vorige week pas zijn debuut voor Nederland maakte. ‘De verdediger is technisch zeer sterk en rustig aan de bal.’

De meest originele tip komt van La Gazzetta dello Sport. De Italianen zien in Tim Krul een verborgen wapen voor het Nederlands elftal als ware penaltykiller. Die reputatie dankt Krul aan het WK 2014, toen hij in de kwartfinale tegen Costa Rica werd ingebracht voor de strafstoppenserie en twee penalty’s stopte. ‘Het mooie is’, schrijft de krant, ‘dat hij daarvoor pas twee penalty’s in zijn hele carrière gered had.’ Een eindtoernooi kan voor onverwachte sprookjes zorgen, wil de roze sportkrant maar zeggen.