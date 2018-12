Kandidaat-voorzitter Ploum: ‘CDA moet barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan’

Advocaat Ploum is sinds zijn 15de actief binnen het CDA en was de afgelopen zes jaar al secretaris van het partijbestuur. Hij heeft een advocaten- en notarissenkantoor in Rotterdam. ‘Rutger kent het dagelijks bestuur van het CDA al sinds 2013 van binnenuit’, aldus Peetoom, die zich ronduit achter Ploums kandidatuur schaart: ‘Zo’n betrouwbare, betrokken en humoristische teamspeler wens ik iedere CDA’er toe. Ik weet uit ervaring dat de partij bij hem in goede handen is.’

Ploum belooft de leden dat hij het intern debat over de koers van het CDA zal aanjagen. ‘Die discussie wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Of het CDA nu in de regering zit of niet, die koers moet steeds besproken en bijgesteld worden. Wij moeten steeds uit kunnen leggen waarom wij voor een bepaalde richting kiezen. Daarnaast moeten wij aan de slag om de partij te vernieuwen. Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan.’

Ploum is de kandidaat van het partijbestuur nadat een selectiecommissie hem als enige voordroeg. Als zich nog tegenkandidaten melden, komt er een interne verkiezing en valt de beslissing op het partijcongres van 9 februari.