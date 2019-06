Kandidaat-voorzitter Eerste Kamer typeert Holocaustslachtoffers als ‘makke lammetjes’

Toine Beukering (Fvd), kandidaat-voorzitter van de Eerste Kamer. Beeld Twitter

Desgevraagd verduidelijkt hij in het interview: ‘Nou, er is heel weinig verzet geweest. Verzet door de Joden. Ontsnappingen. Dat soort zaken. Daar zijn allerlei redenen voor, maar het is een triest verhaal dat nooit meer mag gebeuren.’

Beukering zegt begaan te zijn met het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vorige maand, tijdens de keppel-op-dag, betoogde hij op Het Plein in Den Haag nog tegen het opkomend antisemitisme. Toch is het de vraag of de Joodse gemeenschap ingenomen is met de manier waarop hij in het interview met De Telegraaf de Shoah kenschetste.

Getto-opstand in Warschau

De voormalig brigadegeneraal gaat voorbij aan het verzet dat tijdens de Tweede Wereldoorlog wel degelijk door Joden is gepleegd. Bijvoorbeeld bij de getto-opstand in Warschau in 1943 – die beduidend langer duurde dan de mei-oorlog in Nederland van 1940 – en bij de opstand in het vernietigingskamp Sobibor, eveneens in 1943. Ook waren Joden goed vertegenwoordigd in de Franse Maquis en andere verzetsbewegingen. Dit doet allemaal niets af aan het treurige feit dat verreweg de meeste Joden zich niet tegen de nazi’s hebben kunnen verweren. Met die vaststelling zegt Beukering niemand te hebben willen beledigen.

Hij beweert ‘een boekenkast vol over de Shoah’ te hebben gelezen. Mogelijk behoort The Fear and the Freedom van de Britse historicus Keith Lowe, over de mentale naschokken van de Tweede Wereldoorlog, ook tot die lectuur. Hierin wordt onder andere beschreven hoeveel hartvochtigheid Shoah-overlevenden in de jonge staat Israël ten deel viel. ‘Steeds moesten (zij) dezelfde vraag beantwoorden: waarom zijn jullie niet in opstand gekomen? Waarom zijn de Europese Joden als makke schapen hun eigen dood tegemoet gelopen?’ In deze vraag lag soms het vermoeden besloten ‘dat Europese Joden die de Holocaust hadden overleefd, dat alleen hadden kunnen doen door een of ander ethisch compromis te sluiten.’

Vlucht MH17

Ook elders in het interview geeft Beukering blijk van een zekere eigenzinnigheid. Zo sluit hij niet uit dat de MH17 is neergehaald door ‘een Oekraïense gek’ die in het bezit van een Russische Buk-raket is gekomen. Bijna vijf jaar na dato meent Beukering dat het Joint Investigation Team (JIT) met betrekking tot de Russische betrokkenheid ‘wel heel snel naar conclusies heeft willen gaan’. ‘Laten we nou even wachten tot het JIT met de smoking gun komt.’

Verder kan uit het interview met De Telegraaf worden opgemaakt dat Beukering ‘allemaal Napoleon-beeldjes’ heeft verzameld, dat hij het lang niet altijd eens is met FvD-leider Thierry Baudet, maar dat je binnen de partij ‘gewoon echt scherp over dingen (kunt) discussiëren’, en dat hij zich als oud-militair zonder politieke ervaring wel degelijk gekwalificeerd acht voor het voorzitterschap van de Senaat. ‘De voorzitter staat boven de partijen. Dat is iets wat ik bij defensie ook heb gedaan.’