Kandidaat voor verandering verrassend door naar tweede ronde verkiezingen Guatemala

Peilingen gaven niks voor zijn kandidatuur. Bernardo Arévalo, oud-diplomaat, voorman van Movimiento Semilla (‘Beweging Zaadje’) en zoon van de geliefde oud-president Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) kreeg in een laatste opinieonderzoek vorige week nog geen 3 procent steun. Op maandagochtend, nadat de stemmen van zondag waren geteld, bleek dat Guatemalteekse kiezers toch wel warmliepen voor Arévalo. Met een ruime 12 procent van de stemmen eindigde hij op de tweede plek (van de 22 kandidaten) en gaat hij door naar de tweede ronde.

En dat is reden voor feest in de Telegram-groep ‘Guatemala ontwaken’, waarin een kleine driehonderd Guatemalteken de afgelopen maanden elkaar bestookten met advies over de verkiezingen. ‘We kunnen deze kans niet laten schieten’, schrijft deelnemer Odvin in hoofdletters. ‘Nu moeten we onze steun aan Movimiento Semilla tonen.’ Een ander reageert: ‘De Guatemalteken zijn wakker geworden!’

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Arévalo en zijn beweging hebben daadwerkelijk een ‘zaadje’ van hoop weten te planten. Movimiento Semilla ontstond uit de protestbeweging van 2015, toen tienduizenden Guatemalteken demonstreerden tegen de door corruptieschandalen omgeven regering van toenmalig president Otto Pérez Molina. De beweging strijdt voor herstel van de democratische instituten (rechtspraak, journalistiek) die onder de zittende conservatieve president Alejandro Giammattei de afgelopen vier jaar harde klappen kregen.

Eerlijker verdeling welvaart

De 64-jarige Arévalo belooft niet alleen de corruptie aan te pakken (zoals vrijwel alle kandidaten), hij belooft een eerlijker verdeling van welvaart, betere zorg en onderwijs, maar vooral een politiek ‘van en voor het volk en niet enkel voor de zakelijke belangen van dezelfde aloude kliek’. Hij lijkt het geluk te hebben gehad dat zijn electorale potentie niet werd opgemerkt vóór de eerste ronde van zondag. In aanloop naar de verkiezingen werden drie andere uitdagers van de macht door het electoraal hof uitgesloten van deelname.

Zondag deed ook voormalig first lady Sandra Torres goede zaken. De ex-vrouw van oud-president Álvaro Colom (2008-2011) eindigde met een ruime 15 procent op de eerste plaats. De centrumlinkse politica die tevens een hard veiligheidsbeleid belooft, wordt alom gezien als de kandidaat van de heersende elite, al is zij van een andere partij dan vertrekkend president Giammattei. Het is de derde keer dat Torres een gooi doet naar het presidentschap in het land van 17 miljoen inwoners.

Hoewel Torres zondag het beste scoorde van de 22 kandidaten, zijn haar kansen een stuk beperkter in de beslissende ronde tegen Arévalo. Want de uitslag van zondag toont vooral ook de grote onvrede van de Guatemalteken over hun politiek: bijna een kwart van de kiezers volgde het advies van de uitgesloten kandidaten en bracht een blanco stem of ongeldige stem uit. Meer dan 40 procent van het electoraat ging helemaal niet stemmen. Op 20 augustus vertegenwoordigt Arévalo, in tegenstelling tot Torres, een werkelijke verandering. Hij lijkt daarmee de beste papieren te hebben.