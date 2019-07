Kan Yarden de all-inclusive verzekering zomaar aanpassen?

Beeld Frank Schallmaier

Wat is er aan de hand?

De naturapolis keert bij overlijden van de verzekerde geen geld uit, maar verzorgt begrafenisdiensten. Bijvoorbeeld een kist, een volgauto, koffie en rouwkaarten. Vaak verzorgt de verzekeraar deze via haar eigen uitvaartcentra. Het voordeel voor de nabestaanden, en het bestaansrecht van deze polisvorm, is zekerheid: de verzekeraar betaalt de vooraf afgesproken diensten, ook als die mettertijd duurder zijn geworden. Juist hier trekt Yarden een streep doorheen. Voortaan geldt een maximumvergoeding, afhankelijk van het verzekeringspakket. Als de begrafenis duurder uitvalt, dan moeten de nabestaanden bijbetalen. Concreet komt dat erop neer dat alle kostenstijgingen, ook die veroorzaakt door inflatie, vanaf 2020 voor rekening van de verzekerde komen. De maatregel treft 380 duizend polishouders.

Waarom doet Yarden dit?

De naturapolissen werden destijds gebaseerd op een onrealistische inschatting van de toekomst: Yardens twee voorlopers gingen er vanuit dat de rente hoog zou blijven, zodat het kapitaal in kas een constante inkomstenstroom zou opleveren, en dat de kosten van een begrafenis niet sterk zouden stijgen. Daarom boden de uitvaartondernemingen een all-inclusive pakket voor een scherpe prijs. Inmiddels is de rente vrijwel nul. De gemiddelde begrafenis is fors duurder geworden, en nieuwe regels stellen hogere eisen aan Yardens financiële reserves. De naturapolissen zijn daarmee een blok aan het financiële been van de uitvaartverzekeraar geworden. Yarden moet nu zoveel geld in kas hebben om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen, dat het bedrijf kopje onder dreigt te gaan. Onder druk van De Nederlandsche Bank heeft Yarden daarom de voorwaarden van de naturapolis herzien.

Kan Yarden zomaar de afspraken veranderen?

Niet zomaar. Sterker nog, in 2007 probeerde Yarden ook al om een plafond in te stellen op de vergoeding binnen de naturapolis. Na een klacht van 281 polishouders floot het Kifid, dat geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners beslecht, Yarden terug: verzekerden mochten desgewenst hun naturapolis behouden, zonder kostenplafond. Desondanks stuurde Yarden in de jaren die volgden nabestaanden van verzekerden een rekening voor de begrafenis. Een rechtszaak eindigde in het nadeel van Yarden.

Dus verzekerden kunnen nu weer naar de rechter stappen?

Dit keer ligt het anders, zegt hoogleraar consumentenrecht Marco Loos, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam In de voorwaarden van de naturapolis is een zogeheten en-bloc clausule opgenomen, wat inhoudt dat Yarden de afspraken tussentijds en zonder toestemming van de klant mag wijzigen als daartoe dringende reden is. Yarden legt haar zienswijze middels een filmpje uit. Loos: ‘Er moeten weliswaar serieuze gronden worden aangevoerd en kunnen worden aangetoond, maar gezien het feit dat de wijziging plaatsvindt in opdracht van De Nederlandsche Bank is daar waarschijnlijk wel aan voldaan. Een gang naar de rechter heeft dan niet zoveel kans.’

Is dat wel eerlijk?

Daarover valt te twisten. Toen Yarden in 2001 ontstond uit een fusie van twee uitvaartondernemingen, nam het willens en wetens risicovolle polissen over om marktaandeel te veroveren. Polishouders betalen daarvoor nu de rekening. De Consumentenbond is echter gematigd positief over deze stap. ‘Het was dit of een faillissement, hebben wij begrepen’, aldus een woordvoerder. In dat laatste geval lopen alle 1,4 miljoen verzekerden van Yarden het risico hun geld kwijt te raken.

Als de dierbare begraven is, volgt de rekening Na de uitvaart van zijn vader kreeg Hans Vrij een naheffing van ruim vierduizend euro van verzekeraar Yarden. Hij weigerde te betalen omdat zijn vader een naturaverzekering had. Die sloot hij in 1992 af bij de Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding (AVVL), sinds 2001 onderdeel van Yarden. Het liep uit op een jarenlange juridische strijd met de uitvaartverzekeraar. ‘Op een gegeven moment dreigde Yarden zelfs mijn auto en televisie in beslag te nemen.’ Hoe regel je een uitvaart zonder allerlei onvoorziene kosten? ‘Een uitvaartverzekeraar heeft ook altijd een tak die de uitvaarten regelt,’ zegt bespaar-journalist Marieke Henselmans. ‘Die willen graag de klus binnenslepen: deze mensen heten niet voor niks uitvaartondernemers.’ Henselmans geeft tips voor een voordelige uitvaart. Dit is wat je moet weten over uitvaartverzekeringen Wie een uitvaartverzekering wil afsluiten, moet zich niet blindstaren op de premie. Schouten: ‘Mensen zijn bij een uitvaartverzekering minder kritisch dan bij het vergelijken van een zorgverzekering. Ze letten vooral op de maandpremie, terwijl andere zaken minstens zo belangrijk zijn.’