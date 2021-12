Kan Verstappen nog wereldkampioen worden na de crash? ‘Interessant hoe snel hij de knop omzette’

Als Max Verstappen vandaag niet wint, kan hij de wereldtitel nog pakken in Abu Dhabi. Beeld EPA

En Lennart, kán het echt nog?

‘Zeker. Dit is een circuit waarop alles kan gebeuren, dat zag je gisteren: niemand zag aankomen dat Verstappen zou crashen in de laatste bocht. Op dit circuit is nog niet geracet door de Formule 1, maar gisteren al wel door de Formule 2. In veertig rondjes waren er elf uitvallers. In de Formule 1 rijden ze zelfs tien rondjes meer, en er kan in elke bocht iets geks gebeuren.

‘Verstappen staat op de derde plek, achter de twee Mercedessen. Het lijkt erop dat zijn versnellingsbak niet is beschadigd. Dat is een meevaller: als ze die moeten vervangen, start hij vanaf de achtste plek.

‘Zelfs als hij vandaag uitvalt heeft hij nog een kleine kans om wereldkampioen te worden, volgende week in Abu Dhabi. Een realistischer scenario is dat hij eindigt op de plek waar hij start, op plek drie. Dan gaan Verstappen en Hamilton zo’n beetje met een gelijk puntenaantal naar de slotrace in Abu Dhabi. Dat zou de titelstrijd alleen maar iconischer maken.’

Wat maakt het circuit in Jeddah zo onvoorspelbaar?

‘Iedereen dacht dat Jeddah een echt Mercedescircuit zou zijn, vanwege de hoge maximumsnelheden van 250 kilometer per uur. Gisteren bleek dat die voorspellingen weinig zeggen: Verstappen had eigenlijk de snelste auto in de kwalificatie. Dat ligt bijvoorbeeld aan hoe snel de banden op temperatuur komen en wie daardoor het meeste grip heeft. Maar de precieze redenen zijn altijd een beetje ongrijpbaar, vooral bij nieuwe circuits. Daar komt bij dat dit een stratencircuit is, net als die in Monaco: een klein foutje betekent al een crash.

‘Het lullige voor Max Verstappen is dat hij echt heel goed was in de kwalificatie, hij was eigenlijk bezig aan een perfecte ronde. Hamilton worstelde veel meer. Tot Verstappen bij die laatste bocht kwam.’

Nog nooit zal de druk op Verstappen zo hoog zijn geweest als nu. Kan hij hiermee omgaan, verwacht je?

‘Het verschil tussen de Verstappen van dit jaar en die van vorige jaren, is dat helemaal niets hem lijkt te deren. Dat maakt hem zo goed, hij maakte gisteren eigenlijk pas de eerste échte fout van dit jaar. Het was ook interessant om te zien hoe snel hij gisteravond de knop alweer wist om te zetten, nadat hij eventjes zichtbaar had gebaald.

‘De situatie is enigszins vergelijkbaar met de Grand Prix in Mexico, vorige maand. Red Bull was daar aantoonbaar sneller. Toen had Verstappen een teleurstellende kwalificatie − hij werd derde, achter de twee Mercedessen. Hij werd bedolven onder de vragen: hoe ga je dit oplossen, neemt Hamilton de macht over? Daar reageerde hij nuchter op. Bij de race zelf remde hij veel later dan de Mercedessen, waardoor hij ze in de eerste bocht al inhaalde. Wie weet gebeurt er straks iets vergelijkbaars.’

In het verleden waren er regelmatig technische problemen met de auto’s van Red Bull. Hoe hebben ze dat opgelost?

‘Voor 2019 had Verstappen een Renaultmotor. Die was niet krachtig genoeg en viel telkens uit. Nu rijdt hij met een Hondamotor, waar in Japan enorm veel tijd in is gestoken, met als resultaat een motor die minstens zo goed is als die van Mercedes. Dat is de belangrijkste reden dat hij dit jaar voor het kampioenschap strijdt.

‘Pel je alles af, dan is de auto in de Formule 1 met afstand de belangrijkste factor. Verstappen wordt alom geroemd als een van de grootste racetalenten ooit, maar als hij voor Haas zou rijden, het traagste team, wordt ook hij 18e. De grootste uitdaging voor uitzonderlijke coureurs als Verstappen is het geduldige wachten op die ene topauto waarmee ze titels kunnen winnen.’

Lewis Hamilton zei donderdag dat hij zich ‘niet op zijn gemak’ voelde in Jeddah, met het oog op de wijze waarop Saoedi-Arabië onder meer critici de mond snoert en vrouwen onderdrukt. Is dat een groot discussiepunt in deze sport?

‘Saoedi-Arabië is niet het eerste dubieuze land dat de Formule 1 aandoet. Onder de vorige eigenaar gebeurde dat zelfs nog vaker, die keek puur naar de hoogste bieder. Maar ook onder de huidige Amerikaanse eigenaren zijn deals gesloten met Saoedi-Arabië en Qatar.

‘Mij valt altijd op dat het er van tevoren veel over gaat, maar dat de mensenrechtenschendingen tijdens de race altijd weer snel worden vergeten. Dat is ook de reden waarom deze landen de Formule 1 graag naar hun land halen. Ze weten dat zo’n verhaallijn ‘Verstappen tegen Hamilton’ toch de boventoon zal voeren. En het is ook iets waar de Formule 1 ongetwijfeld op rekent.

‘Het zal ook gelden voor het WK voetbal in Qatar, volgend jaar. Vraag je Verstappen ernaar, dan zegt hij: hiervoor moet je niet bij ons coureurs zijn, wij hebben als sporters geen invloed op waar we racen. Daar zit wat in. Als de sport niet kiest voor zo’n land, dan ontstaat de discussie ook niet.’

Wat heeft het voor impact als hij wereldkampioen wordt, denk je?

‘Dan staat het land wel op zijn kop, denk ik. Ik merk nu al dat ik nog nooit zoveel ben benaderd door bijvoorbeeld de krant om iets te zeggen over deze sport met autootjes die we bij de Volkskrant nooit zo interessant hebben gevonden. Tot het debuut van ene Max Verstappen. Wint hij het WK, dan wordt hij tot een van de grootste Nederlandse sporters ooit gerekend.

‘De afgelopen jaren heeft Mercedes bijna alles gewonnen en allerlei records verbroken. Zelfs Ferrari met Michael Schumacher was niet zo dominant. Weet Red Bull de wereldtitel af te pakken, dan is dat heel speciaal.’

En wat ga jijzelf doen als Verstappen wereldkampioen wordt?

‘Een stukje voor de site en de krant tikken. Ik ga niet de polonaise lopen hoor. Als verslaggever probeer ik met ook neutraal op te stellen. Woensdag vlieg ik naar Abu Dhabi, en daar wacht hoe dan ook een mooi weekend. Of de eerste Nederlander wordt daar officieel wereldkampioen, of Hamilton pakt de achtste wereldtitel op rij − dat zou een record zijn.

‘Toch zou ik het bijzonder vinden als Verstappen de titel pakt. Ik heb hem voor het eerst geïnterviewd toen hij 17 was, een maand voor zijn debuut in Australië, in een loods in Limburg. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de beste Formule 1-coureurs ooit. Ik voel me bevoorrecht dat ik als journalist zijn ontwikkeling vanaf de zijlijn heb mogen meemaken.’