Kan Tanzania’s eerste vrouwelijke president ‘Mama Samia’ ook het (non-)coronabeleid van haar voorganger Magufuli keren?

Samia Suluhu Hassan, de eerste vrouwelijke president van Tanzania, vrijdag na de beëdiging in Dar es Salaam. Beeld AP

Hassan of ‘Mama Samia’, zoals ze in Tanzania respectvol wordt genoemd, volgt als vicepresident automatisch president John Magufuli op die eerder deze week op 61-jarige leeftijd overleed aan een hartkwaal. Omdat Magufuli al sinds eind februari niet meer in het openbaar was verschenen zonder enige toelichting, werd volop gespeculeerd dat Magufuli is bezweken aan corona, de ziekte die hij zelf niet serieus nam.

Zeer capabele leider

De islamitische Hassan, die geboren is op het semi-autonome eiland Zanzibar en daar ook als moeder van vier kinderen haar politieke carrière begon tot ze in 2000 toetrad tot het nationale parlement in Dar es Salaam, wordt gezien als een zeer capabele leider. In tegenstelling tot haar controversiële en impulsieve voorganger, is ze bedachtzaam en zeer betrokken. Ook was ze in het buitenland al een bekend gezicht omdat Magufuli zijn verre reizen meestal al overliet aan zijn vicepresident. Wel zal ze als vrouw en als moslim in het overwegend christelijke Tanzania voorzichtig moeten opereren om niet direct vijanden te maken, denken kenners. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachting dat ze direct het kabinet of het – repressieve – regeringsbeleid op de schop zal nemen.

Per direct ligt de prangende vraag op tafel of zij het omstreden (non-)coronabeleid van haar voorganger zal voortzetten. Magufuli beschouwde de epidemie vorig jaar mei al als beëindigd en weigerde sindsdien cijfers over besmettingen en sterfte aan de Wereldgezondheidsorganisatie te geven. Ook nam hij geen preventieve maatregelen als testen, het dragen van mondkapjes, het promoten van onderlinge afstand of het bestellen van vaccins. Dit tot grote zorgen van buurlanden en velen van de ruim 53 miljoen inwoners van het Oost-Afrikaanse land, waar zich afgelopen jaar talloze mysterieuze sterfgevallen hebben voorgedaan die niet aan covid-19 mochten worden toegeschreven.

Weinig tijd

Oppositieleider Tundu Lissu, die het gerucht heeft verspreid dat Magufuli aan covid-19 is overleden, heeft Hassan opgeroepen ‘onmiddellijk de koers van haar voorganger te verlaten’. ‘Dat is haar belangrijkste taak. De belangrijkste beslissing die ze moet nemen en ze heeft weinig tijd’, zo zei hij tegen persbureau AP.

Hassan heeft volgens de grondwet nog bijna 5 jaar te gaan, want zij en Magufuli zijn pas eind vorig jaar herkozen. Magufuli, die in 2015 aantrad, heeft veel bereikt op het gebied van corruptiebestrijding, het opschonen en verbeteren van het ambtenarenapparaat en het verhogen van (belasting)inkomsten van buitenlandse ondernemingen. Ook heeft Magufuli de economie aangejaagd door tal van infrastructurele projecten te starten, waaraan hij ook de bijnaam Bulldozer dankte.

Eed in rouw

Magufuli regeerde echter met harde hand, waarbij persvrijheid en de oppositie steeds verder in het gedrang kwamen. Oppositieleider Lissu vroeg zich vrijdag al publiekelijk af of Hassan in staat zal zijn om de vrijheid in het land te herstellen. ‘Ze moet beslissen hoe ze met Magufuli’s nalatenschap zal omgaan en of ze zijn beleid wil voortzetten dat Tanzania van een relatief tolerante democratie naar een repressieve staat voerde.’

Hassan zei vrijdag dat het ‘geen goede dag’ is voor woorden omdat haar hart bloedt. ‘Vandaag heb ik een belofte afgelegd die heel anders was dan de eerdere in mijn carrière. De vorige eed heb ik afgelegd in vreugde. Vandaag heb ik de eed voor het hoogste ambt in rouw moeten doen’, zo zei ze bij haar speech.